Парламент Ингушетии не собрал кворум для обсуждения вопроса о границе с Чечней
Речь идет об отмене голосования по утверждению договора. На заседание пришли 12 депутатов из необходимых 17. Председатель общественного движения «Опора Ингушетии», один из лидеров протеста Барах Чемурзиев сказал «Коммерсанту», что на депутатов оказывает давление глава республики Юнус-Бек Евкуров. Многие даже уехали из республики. По словам активиста, власти Ингушетии не решаются делать самостоятельные шаги и ожидают реакцию федеральных властей на митинг в Магасе.
Комментарии3
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kryimzdick 10 октября 2018 | 18:23
Разбежались. Рамзана боятся, своего народа на площади боятся. Из огня да в полымя. Вот такие депутаты - народные избранники
enigma1973 10 октября 2018 | 18:47
kryimzdick: Как бы долго они не бегали им придется ответить перед народом! Понять можно человека, который занимает диаметрально противоположную позицию по это
vova6_let 10 октября 2018 | 18:47
Жить всем хочется.