Парламент Ингушетии не собрал кворум для обсуждения вопроса о границе с Чечней

Речь идет об отмене голосования по утверждению договора. На заседание пришли 12 депутатов из необходимых 17. Председатель общественного движения «Опора Ингушетии», один из лидеров протеста Барах Чемурзиев сказал «Коммерсанту», что на депутатов оказывает давление глава республики Юнус-Бек Евкуров. Многие даже уехали из республики. По словам активиста, власти Ингушетии не решаются делать самостоятельные шаги и ожидают реакцию федеральных властей на митинг в Магасе.