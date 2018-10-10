Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести изменения в конституцию

По мнению Зорькина, в основном законе нет четкого баланса между ветвями власти и не разделены полномочия президента и правительства. Статью под названием «Буква и дух конституции» публикует правительственная «Российская газета», а анализирует – «Независимая».

После таких заявлений возникает вопрос, какие усилия для исправления недостатков сделал сам КС, которым последние 15 лет руководит Зорькин, — отмечает «Независимая».

Валерий Зорькин не предлагает ничего конкретного по исправлению фундаментальных проблем главного закона страны, — сказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь конституционной комиссии съезда народных депутатов РСФСР в начале девяностых Олег Румянцев.

По его мнению, проблема изменения конституции очень важна. Он надеется, что статья Зорькина положит начало обсуждению этой проблемы.

Менять основной закон страны сейчас очень опасно, — считает политик Владимир Рыжков.

В нынешней конституции также нет гарантий подлинного федерализма и местного самоуправления, — добавил Рыжков.