Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести изменения в конституцию
По мнению Зорькина, в основном законе нет четкого баланса между ветвями власти и не разделены полномочия президента и правительства. Статью под названием «Буква и дух конституции» публикует правительственная «Российская газета», а анализирует – «Независимая».
После таких заявлений возникает вопрос, какие усилия для исправления недостатков сделал сам КС, которым последние 15 лет руководит Зорькин, — отмечает «Независимая».
Валерий Зорькин не предлагает ничего конкретного по исправлению фундаментальных проблем главного закона страны, — сказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь конституционной комиссии съезда народных депутатов РСФСР в начале девяностых Олег Румянцев.
По его мнению, проблема изменения конституции очень важна. Он надеется, что статья Зорькина положит начало обсуждению этой проблемы.
Менять основной закон страны сейчас очень опасно, — считает политик Владимир Рыжков.
В нынешней конституции также нет гарантий подлинного федерализма и местного самоуправления, — добавил Рыжков.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vova6_let 10 октября 2018 | 18:36
Видимо, "святой владимир" хочет сделать себя "почетным и пожизненным святым" законно, т.е. согласно конституции.
vikwlad 10 октября 2018 | 19:11
Когда председатель Конституционного суда предлагает изменить Конституцию, то это настораживает - нет ли здесь какого-то сговора с властью.
addi 10 октября 2018 | 18:43
А что, у гаранта позвоночник даёт о себе знать или "мальчики кровавые в глазах"
не дают уже "думать о Родине" ?....
bezverie 10 октября 2018 | 19:02
видимо зорькин собирается жить вечно... с другом володей....
post_v 10 октября 2018 | 19:04
что может быть подозрительнее и опаснее для властей, чем требование "Соблюдайте вашу Конституцию и законы"