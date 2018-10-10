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Эксклюзив Эха 18:19, 10 октября 2018

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести изменения в конституцию

По мнению Зорькина, в основном законе нет четкого баланса между ветвями власти и не разделены полномочия президента и правительства. Статью под названием «Буква и дух конституции» публикует правительственная «Российская газета», а анализирует – «Независимая».

После таких заявлений возникает вопрос, какие усилия для исправления недостатков сделал сам КС, которым последние 15 лет руководит Зорькин, — отмечает «Независимая».

Валерий Зорькин не предлагает ничего конкретного по исправлению фундаментальных проблем главного закона страны, — сказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь конституционной комиссии съезда народных депутатов РСФСР в начале девяностых Олег Румянцев.

По его мнению, проблема изменения конституции очень важна. Он надеется, что статья Зорькина положит начало обсуждению этой проблемы.

Менять основной закон страны сейчас очень опасно, — считает политик Владимир Рыжков.

В нынешней конституции также нет гарантий подлинного федерализма и местного самоуправления, — добавил Рыжков.

Комментарии

5

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(комментарий скрыт)

vova6_let 10 октября 2018 | 18:36

Видимо, "святой владимир" хочет сделать себя "почетным и пожизненным святым" законно, т.е. согласно конституции.

vikwlad 10 октября 2018 | 19:11

Когда председатель Конституционного суда предлагает изменить Конституцию, то это настораживает - нет ли здесь какого-то сговора с властью.

addi 10 октября 2018 | 18:43

А что, у гаранта позвоночник даёт о себе знать или "мальчики кровавые в глазах"
не дают уже "думать о Родине" ?....

bezverie 10 октября 2018 | 19:02

видимо зорькин собирается жить вечно... с другом володей....

post_v 10 октября 2018 | 19:04

что может быть подозрительнее и опаснее для властей, чем требование "Соблюдайте вашу Конституцию и законы"

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