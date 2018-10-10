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18:16, 10 октября 2018

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы, — заявил представитель столичной полиции Юрий Титов. Он призвал футболистов добровольно явиться к следователю.

В главном следственном управлении сообщили, что Павел Мамаев прибыл к следователю. Кокорин не явился к следователю к 18 часам, начинается процесс объявления его в розыск.

Оба игрока раскаиваются в содеянном и планируют принести извинения, — сообщил адвокат нападающего «Зенита» Умалат Сайгитов.

Адвокаты Мамаева и Кокорина утверждают, что средства массовой информации оказывают давление на правоохранительные органы. Как ожидается, футболисты выступят с официальным заявлением.

Ранее в отношении Кокорина и Мамева возбудили уголовные дела. Штрафы могут быть наложены не только на игроков, но и на сами футбольные клубы, но они вряд ли почувствуют удар. Об этом сказал эксперт Центра спортивного менеджмента Владимир Агеев.

В клубах «Краснодар» и «Зенит», за которые играют футболисты, не исключил расторжения контрактов со спортсменами.

В неподобающем поведении футболистов Кокорина и Мамаева виновата развращенность всего российского общества. Об этом сказал лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию, чтобы учить местных детей играть в футбол.

Комментарии

5

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pro_hanov 10 октября 2018 | 18:24

Объявлен конкурс мужчин на премию года "Мы с Тамарой ходим парой".

Финалисты:

1. Кокорин и Мамаев
2. Петров и Боширов (или как их там по настоящему зовут)
3. Хабиб Нурмагомедов и Колин Макгрегор

sg104 10 октября 2018 | 18:28

Букмекер Tennisi открыл прием ставок на первый приговор футболистам без учета апелляции. Самым вероятным исходом выглядит условный срок — коэффициент 1.60 на обоих футболистов. Реальный срок Кокорину и Мамаеву идет за 5.00. Шанс, что игроки избегут уголовного преследования — 2.60.

ft18 10 октября 2018 | 18:31

Парикмахер стрижет ПОЛИЦЕЙСКОГО.
— Ну как дела в МВД? Что там с Мамаевым, Кокориным?
— Да, ничего, нормально...
Через пару минут
— Ну как у вас в МВД дела? Что там Мамаев, Кокорин?
— Да нормально, спасибо...
Ещё через пару минут
— Ну чего там, в МВД как? Как Мамаев, Кокорин?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.

;))) ;))) ;)))

neyexo 10 октября 2018 | 18:33

у нас наказание за одно преступление поглощает другие наказания, можно 100 раз устроить драку. накажут за одну

srk2658lu 10 октября 2018 | 18:50

Ни хрена себе "потасовок"!
редакторы ЭХА не понимают разницы между потасовками и избиением.

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