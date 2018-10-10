Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы, — заявил представитель столичной полиции Юрий Титов. Он призвал футболистов добровольно явиться к следователю.

В главном следственном управлении сообщили, что Павел Мамаев прибыл к следователю. Кокорин не явился к следователю к 18 часам, начинается процесс объявления его в розыск.

Оба игрока раскаиваются в содеянном и планируют принести извинения, — сообщил адвокат нападающего «Зенита» Умалат Сайгитов.

Адвокаты Мамаева и Кокорина утверждают, что средства массовой информации оказывают давление на правоохранительные органы. Как ожидается, футболисты выступят с официальным заявлением.

Ранее в отношении Кокорина и Мамева возбудили уголовные дела. Штрафы могут быть наложены не только на игроков, но и на сами футбольные клубы, но они вряд ли почувствуют удар. Об этом сказал эксперт Центра спортивного менеджмента Владимир Агеев.

В клубах «Краснодар» и «Зенит», за которые играют футболисты, не исключил расторжения контрактов со спортсменами.

В неподобающем поведении футболистов Кокорина и Мамаева виновата развращенность всего российского общества. Об этом сказал лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию, чтобы учить местных детей играть в футбол.