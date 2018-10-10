Фигурант дела «Нового величия» 20-летний студент Вячеслав Крюков госпитализирован после 30 дней голодовки
Фигурант дела «Нового величия» 20-летний студент Вячеслав Крюков госпитализирован после 30 дней голодовки, которую он начал в знак протеста против содержания в СИЗО. К голодовке Крюкова не было привлечено общественное внимание, в том числе из-за истории с Олегом Сенцовым, — сказала в эфире «Эха Москвы» зампред общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Завтра в Мосгорсуде будет рассматриваться апелляция на меру пресечения Крюкову. Как и остальных фигурантов дела, его обвиняют в создании экстремистского сообщества.
Комментарии2
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glotov 10 октября 2018 | 18:15
Хотел оспорить рекорд Сенцова, что-ли?
evgeny_biolog 10 октября 2018 | 18:23
"студент Вячеслав Крюков госпитализирован после 30 дней голодовки"
Студенты с советских времён вроде привыкли к голодовкам ...