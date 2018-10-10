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18:10, 10 октября 2018

Неизвестный застрелил в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгению Шишкину

Сообщалось, что она вела резонансные дела по экономическим статьям.

Выстрел в поселке Архангельское Красногорского района прозвучал около семи утра. Старший следователь управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина в этот момент вышла из подъезда и направлялась к машине. Нападение произошло в небольшом сквере в жилом массиве, судя по видео, которые опубликовал Следственный комитет. Ранение в шею оказалось для Шишкиной смертельным. Окровавленное тело обнаружил ее супруг, который спустя некоторое время вышел на улицу, передает телеканал РЕН. По словам некоторых изданий, было несколько выстрелов, минимум два. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий утверждает, что с места преступления изъяли одну гильзу и одну пулю.

Следствие рассматривает несколько версий убийства. В том числе связанную со служебной деятельностью Шишкиной. В СК подтвердили, что несколько месяцев назад неизвестные уже поджигали ей автомобиль. Как пишет издание «Лента.Ру», это произошло 14 января. Причем автомобиль Lexus злоумышленники подожгли после попытки покушения на следователя. Тогда сама Шишкина смогла заблокироваться дома до приезда полиции. Подозреваемыми в этом нападении, добавляет «Медиазона», стали родственники фигуранта дела о перевозке крупной партии наркотиков по железной дороге. Они же жаловались в прокуратуру и УСБ, и утверждали, что следователь требовала у них взятку. Проверка этого не подтвердила.

Сейчас расследование ведется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Она предполагает наказание вплоть до пожизненного срока. Евгения Шишкина работала в органах внутренних дел более 27 лет.

Комментарии

10

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kottigr1 10 октября 2018 | 18:34

Там где нет Закона, начинается Право Линча..

politroller 10 октября 2018 | 18:41

kottigr1: жёсткой руки не хвает стране, да?

kottigr1 10 октября 2018 | 18:43

politroller: Не хватает демократии и власти народа.. От "жесткой руки" кроме нищеты и морей крови никто ничего другого не видел..

politroller 10 октября 2018 | 18:44

kottigr1: ну это да

compare 10 октября 2018 | 18:52

politroller: ага,полукед,ее...только отрубленной и заформалиненной!

slavaibo 10 октября 2018 | 18:54

politroller: Зачем жёстче? Просто руки должны быть не кривыми!

vova6_let 10 октября 2018 | 18:44

Да, и омон не успела вызвать.

mosser 10 октября 2018 | 18:48

Если честная была, то жаль.

(комментарий скрыт)

nnikolay 10 октября 2018 | 19:03

Те из сотрудников правоохранительных органов, которые ведут борьбу с беззаконием, остаются один на один с многочисленными вооружёнными бандами и кланами, владеющими целыми регионами и отраслями. Государство трусливо устраняется от этой борьбы ради "сохранения стабильности" и играя в либерализм и в "у нас не 37-й год".

Даже этих двух несчастных футболистиков до сих пор задержать не могут.

Где все эти ВКС с их гиперзвуком? Чем они там сейчас заняты? Охраной чего и кого?

j_partizan 10 октября 2018 | 19:14

Когда суды оставляют безнаказанными убийства, совершенные из хулиганских побуждений, ничего другого в стране ожидать не приходится.

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