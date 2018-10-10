Неизвестный застрелил в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгению Шишкину

Сообщалось, что она вела резонансные дела по экономическим статьям.

Выстрел в поселке Архангельское Красногорского района прозвучал около семи утра. Старший следователь управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина в этот момент вышла из подъезда и направлялась к машине. Нападение произошло в небольшом сквере в жилом массиве, судя по видео, которые опубликовал Следственный комитет. Ранение в шею оказалось для Шишкиной смертельным. Окровавленное тело обнаружил ее супруг, который спустя некоторое время вышел на улицу, передает телеканал РЕН. По словам некоторых изданий, было несколько выстрелов, минимум два. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий утверждает, что с места преступления изъяли одну гильзу и одну пулю.

Следствие рассматривает несколько версий убийства. В том числе связанную со служебной деятельностью Шишкиной. В СК подтвердили, что несколько месяцев назад неизвестные уже поджигали ей автомобиль. Как пишет издание «Лента.Ру», это произошло 14 января. Причем автомобиль Lexus злоумышленники подожгли после попытки покушения на следователя. Тогда сама Шишкина смогла заблокироваться дома до приезда полиции. Подозреваемыми в этом нападении, добавляет «Медиазона», стали родственники фигуранта дела о перевозке крупной партии наркотиков по железной дороге. Они же жаловались в прокуратуру и УСБ, и утверждали, что следователь требовала у них взятку. Проверка этого не подтвердила.

Сейчас расследование ведется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Она предполагает наказание вплоть до пожизненного срока. Евгения Шишкина работала в органах внутренних дел более 27 лет.