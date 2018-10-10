В Саратове из-за нехватки лекарств скончалась больная сахарным диабетом

28-летняя девушка получила инвалидность 1 группы с диагнозом сахарный диабет. С прошлого года врачи, помимо основной терапии, назначили ей препараты железа и лекарство «Эпоэтин» — у нее была угроза развития почечной недостаточности. Год пациентка получала лекарства по льготным рецептам из районной поликлиники. Однако с начала этого года врачи перестали их выписывать. Ссылаясь на отсутствие препаратов в аптеке. Родные покупали нужные лекарства за свой счет, денег хватало не всегда, предписанные дозировки нарушались.

Девушка пожаловалась на ситуацию региональному уполномоченному по правам человека, оттуда ее обращение попало в областную прокуратуру. Как выяснило надзорное ведомство, объявленный в мае этого года аукцион на поставку лекарств был признан региональным минздравом несостоявшимся.

Повторный провели через месяц, а госконтракт заключили лишь в августе 2018 года. «До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — сообщили «Эху Москвы» в прокуратуре.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Однако от развившегося осложнения девушка к этому моменту уже скончалась.



В прокуратуре не исключают, что статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.

В Кремле назвали недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств, но при этом призвали не обобщать. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подобные истории в нашей стране случаются нередко, в том числе из-за нехватки лекарств, — сказал в эфире «Эха Москвы» президент Лиги пациентов Александр Саверский.

Смерть людей из-за нехватки льготных лекарств – системная проблема в России, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

«Лекарств не хватает. Иногда это становится известно, иногда нет – и люди умирают в тишине. Это системная проблема, которая, в частности, вызвана тем, что, выполняя указ президента по повышению заработных плат, система здравоохранения выдохнула остатки денег, и на лекарства их сейчас просто нет», — сказал он.

Он отметил, что в середине 2000-х годов перед выпиской рецепта на лекарства врач должен был позвонить в аптеку и удостовериться, что оно есть в наличии. В дальнейшем под общественным давлением эта норма приказа о выписке рецептов была отменена, однако сама система до сих пор работает именно таким образом.

По словам, А.Саверского, врач больной диабетом девушки отказался выписать рецепт на льготные лекарства из-за негласного распоряжения высшего начальства. По его словам, после смерти девушки должно было быть возбуждено дело не по статье 238 УК «Нарушение требований безопасности для жизни потребителя», а по статье 293 УК с обвинением чиновников в халатности и невыполнении своих обязанностей.

Он заметил, что сложившаяся в России система здравоохранения не учитывает потребности пациентов при проведении тендеров на лекарства.

А.Саверский также связал возникшую ситуацию с признанием саратовского Общества помощи больным сахарным диабетом иностранным агентом в марте 2018 года. Он подчеркнул, что прежде осуществляемый Обществом активный общественный контроль положительно влиял на ситуацию с лекарственными препаратами.

В Саратовской области из-за отказа врачей выписать рецепт на жизненно необходимые препараты умерла 28-летняя девушка, больная диабетом.

Между тем, ранее в Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей.

С жалобой на Саратовскую организацию больных сахарным диабетом обратился студент Никита Смирнов, который создал региональный штаб в поддержку Владимира Путина. Молодой человек сообщил, что из интернета узнал о финансовой поддержке благотворительной организации со стороны иностранных компаний. В результате прокуратура начала проверку и выяснила, что в помощь больным диабетом перечисляли деньги из Германии, Дании и Швейцарии. В ходе рассмотрения дела судья Мария Агишева указала, что под вывеской общественной организации инвалидов работала политическая структура, целью которой была дискредитации органов власти. На основании этого был вынесен приговор – общество диабетиков признали иностранным агентом и потребовали выплатить 300 тысяч рублей в качестве штрафа. Во время судебного процесса Никита Смирнов пообещал отозвать свою жалобу в прокуратуру. Решение он мотивировал осознанием того, что организация помогает людям и занимается гуманитарной миссией. Однако это уже не могло изменить ход дела, отметили в прокуратуре. В ведомстве объяснили, что обратилась в суд не в интересах заявителя, а в интересах государства. Таким образом, отказ студента от претензий не имел юридической силы.

Позже суд оштрафовал на 50 тысяч руководителя саратовской организации больных сахарным диабетом. Ее обвинили в отказе регистрировать НКО в качестве иностранного агента.