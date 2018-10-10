В Саратове из-за нехватки лекарств скончалась больная сахарным диабетом
28-летняя девушка получила инвалидность 1 группы с диагнозом сахарный диабет. С прошлого года врачи, помимо основной терапии, назначили ей препараты железа и лекарство «Эпоэтин» — у нее была угроза развития почечной недостаточности. Год пациентка получала лекарства по льготным рецептам из районной поликлиники. Однако с начала этого года врачи перестали их выписывать. Ссылаясь на отсутствие препаратов в аптеке. Родные покупали нужные лекарства за свой счет, денег хватало не всегда, предписанные дозировки нарушались.
Девушка пожаловалась на ситуацию региональному уполномоченному по правам человека, оттуда ее обращение попало в областную прокуратуру. Как выяснило надзорное ведомство, объявленный в мае этого года аукцион на поставку лекарств был признан региональным минздравом несостоявшимся.
Повторный провели через месяц, а госконтракт заключили лишь в августе 2018 года. «До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — сообщили «Эху Москвы» в прокуратуре.
По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Однако от развившегося осложнения девушка к этому моменту уже скончалась.
В прокуратуре не исключают, что статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.
В Кремле назвали недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств, но при этом призвали не обобщать. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подобные истории в нашей стране случаются нередко, в том числе из-за нехватки лекарств, — сказал в эфире «Эха Москвы» президент Лиги пациентов Александр Саверский.
Смерть людей из-за нехватки льготных лекарств – системная проблема в России, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.
«Лекарств не хватает. Иногда это становится известно, иногда нет – и люди умирают в тишине. Это системная проблема, которая, в частности, вызвана тем, что, выполняя указ президента по повышению заработных плат, система здравоохранения выдохнула остатки денег, и на лекарства их сейчас просто нет», — сказал он.
Он отметил, что в середине 2000-х годов перед выпиской рецепта на лекарства врач должен был позвонить в аптеку и удостовериться, что оно есть в наличии. В дальнейшем под общественным давлением эта норма приказа о выписке рецептов была отменена, однако сама система до сих пор работает именно таким образом.
По словам, А.Саверского, врач больной диабетом девушки отказался выписать рецепт на льготные лекарства из-за негласного распоряжения высшего начальства. По его словам, после смерти девушки должно было быть возбуждено дело не по статье 238 УК «Нарушение требований безопасности для жизни потребителя», а по статье 293 УК с обвинением чиновников в халатности и невыполнении своих обязанностей.
Он заметил, что сложившаяся в России система здравоохранения не учитывает потребности пациентов при проведении тендеров на лекарства.
А.Саверский также связал возникшую ситуацию с признанием саратовского Общества помощи больным сахарным диабетом иностранным агентом в марте 2018 года. Он подчеркнул, что прежде осуществляемый Обществом активный общественный контроль положительно влиял на ситуацию с лекарственными препаратами.
В Саратовской области из-за отказа врачей выписать рецепт на жизненно необходимые препараты умерла 28-летняя девушка, больная диабетом.
Между тем, ранее в Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей.
С жалобой на Саратовскую организацию больных сахарным диабетом обратился студент Никита Смирнов, который создал региональный штаб в поддержку Владимира Путина. Молодой человек сообщил, что из интернета узнал о финансовой поддержке благотворительной организации со стороны иностранных компаний. В результате прокуратура начала проверку и выяснила, что в помощь больным диабетом перечисляли деньги из Германии, Дании и Швейцарии. В ходе рассмотрения дела судья Мария Агишева указала, что под вывеской общественной организации инвалидов работала политическая структура, целью которой была дискредитации органов власти. На основании этого был вынесен приговор – общество диабетиков признали иностранным агентом и потребовали выплатить 300 тысяч рублей в качестве штрафа. Во время судебного процесса Никита Смирнов пообещал отозвать свою жалобу в прокуратуру. Решение он мотивировал осознанием того, что организация помогает людям и занимается гуманитарной миссией. Однако это уже не могло изменить ход дела, отметили в прокуратуре. В ведомстве объяснили, что обратилась в суд не в интересах заявителя, а в интересах государства. Таким образом, отказ студента от претензий не имел юридической силы.
Позже суд оштрафовал на 50 тысяч руководителя саратовской организации больных сахарным диабетом. Ее обвинили в отказе регистрировать НКО в качестве иностранного агента.
Комментарии18
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ura_123 10 октября 2018 | 18:07
Подъем с колен идёт полным ходом. Особенно импортозамещение...
zapadnay 10 октября 2018 | 18:24
ura_123:
Бесстыдня власть. На Сирию деньги есть, на Донбасс, видимо, тоже хватает, а на лекарства людям нет.
kottigr1 10 октября 2018 | 18:32
zapadnay:Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Неплохой темп взял Путин в деле истребления россиян.. Уже сейчас набрана скорость в 1 600 000 человек на которые будет ежегодно сокращаться население РФ. А эта ведь скорость будет только возрастать..
sokal123 10 октября 2018 | 18:33
zapadnay: Это и есть путинизм . Люди должны вымирать. Так хочет пахан.
zapadnay 10 октября 2018 | 18:38
Невозможно смотреть сюжеты по телику, где несчастные родители больных детей и дети стариков просят о помощи.
arkadiy48 10 октября 2018 | 18:12
Студент глупый,кроме патриотизма в голове ни чего нет.
vis_a_vis 10 октября 2018 | 18:32
\\ С жалобой на Саратовскую организацию больных сахарным диабетом обратился студент Никита Смирнов, который создал региональный штаб в поддержку Владимира Путина. //
Далеко пойдет молодой карьерист, по трупам людей.
timbuktu 10 октября 2018 | 19:07
vis_a_vis: он только пожаловался, а конкретные действия приняли другие люди: если бог есть,то не вижу смысла в том,что он судить будет, так сказать, при закрытых дверях
i_c_e 10 октября 2018 | 18:12
А что, больные, да ещё и без лекарств, и вправду дескридитируют государство. Гитлер какие-то решения этой проблемы предлагал — надо просто взять на вооружение. Зачем по новой что-то изобретать, да ещё и с какими-то судами/аукционами/студентами-путинистами?
piterrr 10 октября 2018 | 18:14
Как в своё время умирали в России от голода, организованного убийцей Ульяновым, так сейчас умирают люди от нищеты, организованной убийцей окурком гэбистским!
greying_eagle 10 октября 2018 | 18:27
Диагноз: путинизм
nikvol 10 октября 2018 | 18:30
Как, однако, переживают за Россию враги России...
ma1nbrain 10 октября 2018 | 18:33
nikvol: а ты почему не переживаешь, дружок? Потому что вы, патриоты, и есть враги России во главе с вашим сраным окурком.
arb40 10 октября 2018 | 18:34
Ужас!
arb40 10 октября 2018 | 18:38
Убийцы!
stratofighter 10 октября 2018 | 18:44
Надеюсь, эта долбаная мразь, путинский обожатель студент Никита Смирнов, немедленно утопится? Хотя что я - запутинцам стыд неведом.
kazlevich1949 10 октября 2018 | 18:50
Эритропоэтин вообще то сильнейший спортивный допинг, применяемый в спортивных видах на выносливость?
А тут ещё и эти дотошные ВАДА, РусАДА... вы меня простите, но ради таких дел всех норвежцев, финнов, шведов... ради примерно такого дела в астматики записали, да и тут с группой такой инвалидности в 28 лет? Короче, сама ли применяла девчонка этот поэтин, или, ещё раз простите, перепродавала? А если такт, то ведь за такие "допинговые" дела, чтобы следы скрыть и грохнуть могут. Ещё раз простите, но черти они такие и чем они только не шутят.
katvit 10 октября 2018 | 19:13
А эти паскуды "студент Никита Смирнов и судья Мария Агишева" еще не сдохли от стыда?