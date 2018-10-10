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17:32, 10 октября 2018

Жителям Нью-Йорка разрешено указывать в свидетельстве о рождении третий пол

Соответствующий законопроект подписал мэр Билл де Блазио. В свидетельстве третий пол будет указан как «Х». Закон вступит в силу с 1-го января следующего года. Указать третий пол в документах смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельстве о рождении только после подтверждения от врача о смене пола.

Комментарии

22

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babchendrysch 10 октября 2018 | 17:37

А четвёртый?

А штамп "Почётный педофил"? ;)

"При обсуждении закона о педофилии в канадском парламенте у людей с психическими отклонениями на сексуальной почве нашлись защитники, которые назвали педофилию "сексуальной ориентаций наравне с гомосексуализмом".
А в США, тем временем, есть специальная организация, которая борется за легализацию педофилии.
Во время обсуждения в парламенте Канады поправки С-54, предусматривающей внесение в уголовный кодекс изменений по поводу минимального срока наказания за преступления сексуального характера против детей, перед чиновниками выступили психолог Монреальского университета Хуберт ван Гиджсегхем и доктор Вернон Куинси. Ученые попытались убедить властей, что педофилия – это не психическое заболевание, а особый вид сексуальной ориентации, наравне с гомо- и гетеросексуализмом, пишет Christian Telegraph. По мнению психологов, "лечить" педофилов химической кастрацией или подвергать их тюремному заключению – просто варварство." (С)

le_roi 10 октября 2018 | 17:41

babchendrysch: нахрен ты скопировал вести.ру?

kottigr1 10 октября 2018 | 17:50

le_roi: "Жителям Нью-Йорка разрешено указывать в свидетельстве о рождении третий пол"
Валит ихнее ЦРУ наших российских разведчиков.. Ведь те сейчас начнут по-наивности указывать в граф "пол" - "сотрудник ГРУ"...

compare 10 октября 2018 | 18:20

kottigr1: надо такое же,и унас: тогда такие мутанты,как babchendrysch,могут честно указвать:портянка,ведь у них нет пола...и детям-то.потом приятно будет-"редкого"происхождения экземпляры,не то что нормальные граждане..

igorkot____1 10 октября 2018 | 17:59

le_roi: Так дурак он и в Африке дурак. Что Вы хотите от этого портяныча.

perestarok 10 октября 2018 | 18:29

igorkot____1: "Так дурак он и в Африке дурак. Что Вы хотите от этого портяныча."

Дураки все, кто думает не так, как Вы. Это в точности по Хрущёву: он считал, что все, кто думает не так, как он - сумасшедшие. Когда он это озвучил, инакомыслящих стали сажать в психбольницы. Хрущёв умер, а дело его живёт.

idruker 10 октября 2018 | 17:43

babchendrysch: Ну и как? Убедил психолог Монреальского университета канадских парламентариев, что его бред достоин рассмотрения? Правильно! - среди них нашелся только еще один фрик. Так о чем твои вопли?

nersesov 10 октября 2018 | 17:49

babchendrysch: на эту тему хорошо говорит канадский профессор Джордан Питерсон. Рекомендую послушать.

amrigo 10 октября 2018 | 17:38

Это правильно, потому что пол такое условное и не существующее объективно качество индивида, как и национальность, раса и прочий бред. Вообще целесообразно не указывать свой пол нигде, потому что это никого не касается и не имеет значения.

equus 10 октября 2018 | 17:41

amrigo:
Иногда не имеет... А иногда очень даже имеет.

nersesov 10 октября 2018 | 17:54

amrigo: есть такие, которые меняют пол каждую неделю. У жены на учебе такой экземпляр присутствует. Пару недель назад у него не было пола вообще, а в понедельник он всем объявил, что сейчас он чувствует себя мужчиной и попросил к нему обращаться как к мужчине. С ним, правда, никто вообще не общается, потому что у человека явно не все в порядке с головой. Но на три буквы его не пошлешь, заяву может написать, что его дискриминируют. Как вам это нравится?

beregov_net 10 октября 2018 | 18:00

amrigo: Заполучишь простатит или рак молочных желёз сразу вспомнишь какого-ты пола

ft18 10 октября 2018 | 17:38

X - то бишь ОНО?

equus 10 октября 2018 | 17:43

ft18:
Х = Хрен_знает_что - медицина тут бессильна!..
;-))

ft18 10 октября 2018 | 17:54

equus: Как раз, всесильна: хошь, первичные признаки пришьют/удалят, хошь - вторичные...

equus 10 октября 2018 | 17:39

Любопытно, какие половые признаки позволяют отнести младенца к "третьему полу"..??

dadmorose 10 октября 2018 | 17:46

equus: Неведома зверушка

idruker 10 октября 2018 | 17:48

equus: Отсутствие мозга

mppv 10 октября 2018 | 18:09

Нуууу пока что Нью-Йорк не дорос до численности полов по резолюции ПАСЕ 1728.
Но это скоро будет преодолено, и Нью-Йоркцы смогут указывать не только 5 и более полов, но и иной вид

contsignal 10 октября 2018 | 18:21

mppv: > смогут

Вы полагаете обойдутся без квот?

mppv 10 октября 2018 | 19:18

contsignal:
Ну ежели какой краснокнижный - то обойдутся, а вот блохой, или как у американцев обычно - вошью, то несомненно - по квоте будут записывать

henry52 10 октября 2018 | 18:24

"Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь"...

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