Жителям Нью-Йорка разрешено указывать в свидетельстве о рождении третий пол
Соответствующий законопроект подписал мэр Билл де Блазио. В свидетельстве третий пол будет указан как «Х». Закон вступит в силу с 1-го января следующего года. Указать третий пол в документах смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельстве о рождении только после подтверждения от врача о смене пола.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
babchendrysch 10 октября 2018 | 17:37
А четвёртый?
А штамп "Почётный педофил"? ;)
"При обсуждении закона о педофилии в канадском парламенте у людей с психическими отклонениями на сексуальной почве нашлись защитники, которые назвали педофилию "сексуальной ориентаций наравне с гомосексуализмом".
А в США, тем временем, есть специальная организация, которая борется за легализацию педофилии.
Во время обсуждения в парламенте Канады поправки С-54, предусматривающей внесение в уголовный кодекс изменений по поводу минимального срока наказания за преступления сексуального характера против детей, перед чиновниками выступили психолог Монреальского университета Хуберт ван Гиджсегхем и доктор Вернон Куинси. Ученые попытались убедить властей, что педофилия – это не психическое заболевание, а особый вид сексуальной ориентации, наравне с гомо- и гетеросексуализмом, пишет Christian Telegraph. По мнению психологов, "лечить" педофилов химической кастрацией или подвергать их тюремному заключению – просто варварство." (С)
le_roi 10 октября 2018 | 17:41
babchendrysch: нахрен ты скопировал вести.ру?
kottigr1 10 октября 2018 | 17:50
le_roi: "Жителям Нью-Йорка разрешено указывать в свидетельстве о рождении третий пол"
Валит ихнее ЦРУ наших российских разведчиков.. Ведь те сейчас начнут по-наивности указывать в граф "пол" - "сотрудник ГРУ"...
compare 10 октября 2018 | 18:20
kottigr1: надо такое же,и унас: тогда такие мутанты,как babchendrysch,могут честно указвать:портянка,ведь у них нет пола...и детям-то.потом приятно будет-"редкого"происхождения экземпляры,не то что нормальные граждане..
igorkot____1 10 октября 2018 | 17:59
le_roi: Так дурак он и в Африке дурак. Что Вы хотите от этого портяныча.
perestarok 10 октября 2018 | 18:29
igorkot____1: "Так дурак он и в Африке дурак. Что Вы хотите от этого портяныча."
Дураки все, кто думает не так, как Вы. Это в точности по Хрущёву: он считал, что все, кто думает не так, как он - сумасшедшие. Когда он это озвучил, инакомыслящих стали сажать в психбольницы. Хрущёв умер, а дело его живёт.
idruker 10 октября 2018 | 17:43
babchendrysch: Ну и как? Убедил психолог Монреальского университета канадских парламентариев, что его бред достоин рассмотрения? Правильно! - среди них нашелся только еще один фрик. Так о чем твои вопли?
nersesov 10 октября 2018 | 17:49
babchendrysch: на эту тему хорошо говорит канадский профессор Джордан Питерсон. Рекомендую послушать.
amrigo 10 октября 2018 | 17:38
Это правильно, потому что пол такое условное и не существующее объективно качество индивида, как и национальность, раса и прочий бред. Вообще целесообразно не указывать свой пол нигде, потому что это никого не касается и не имеет значения.
equus 10 октября 2018 | 17:41
amrigo:
Иногда не имеет... А иногда очень даже имеет.
nersesov 10 октября 2018 | 17:54
amrigo: есть такие, которые меняют пол каждую неделю. У жены на учебе такой экземпляр присутствует. Пару недель назад у него не было пола вообще, а в понедельник он всем объявил, что сейчас он чувствует себя мужчиной и попросил к нему обращаться как к мужчине. С ним, правда, никто вообще не общается, потому что у человека явно не все в порядке с головой. Но на три буквы его не пошлешь, заяву может написать, что его дискриминируют. Как вам это нравится?
beregov_net 10 октября 2018 | 18:00
amrigo: Заполучишь простатит или рак молочных желёз сразу вспомнишь какого-ты пола
ft18 10 октября 2018 | 17:38
X - то бишь ОНО?
equus 10 октября 2018 | 17:43
ft18:
Х = Хрен_знает_что - медицина тут бессильна!..
;-))
ft18 10 октября 2018 | 17:54
equus: Как раз, всесильна: хошь, первичные признаки пришьют/удалят, хошь - вторичные...
equus 10 октября 2018 | 17:39
Любопытно, какие половые признаки позволяют отнести младенца к "третьему полу"..??
dadmorose 10 октября 2018 | 17:46
equus: Неведома зверушка
idruker 10 октября 2018 | 17:48
equus: Отсутствие мозга
mppv 10 октября 2018 | 18:09
Нуууу пока что Нью-Йорк не дорос до численности полов по резолюции ПАСЕ 1728.
Но это скоро будет преодолено, и Нью-Йоркцы смогут указывать не только 5 и более полов, но и иной вид
contsignal 10 октября 2018 | 18:21
mppv: > смогут
Вы полагаете обойдутся без квот?
mppv 10 октября 2018 | 19:18
contsignal:
Ну ежели какой краснокнижный - то обойдутся, а вот блохой, или как у американцев обычно - вошью, то несомненно - по квоте будут записывать
henry52 10 октября 2018 | 18:24
"Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь"...