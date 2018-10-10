Минсвязи Дагестана обещает подарить смартфоны активным пользователям «горячей линии» для жалоб на экстремизм
Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана обещает подарить смартфоны самым активным пользователям «горячей линии» для жалоб на экстремизм в интернете. Как сообщает «Медуза», эта акция идет с апреля, но СМИ обратили на нее внимание лишь сейчас. Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб на экстремизм поступило на «горячую линию», не уточняется.
Комментарии4
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parasuk_ 10 октября 2018 | 17:41
Сейчас хомячки кинутся зарабатывать себе новый айфон :)
putn_pnh 10 октября 2018 | 17:47
Передовой опыт необходимо расширить и углубить на всей необъятной.
eduard53 10 октября 2018 | 17:47
И золотом выгравировать на наградном гаджете - "Лучшему стукачу Дагестана".
compare 10 октября 2018 | 17:54
eduard53: длинная гравировка,не "впишется" в бюджет. лучше одно,короткое и ёмкое слово: с..ка.дешево и сердито.