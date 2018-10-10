Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента не собирается менять текст основного закона.

Напомним, «Российская газета» опубликовала статью Зорькина, в которой он предупреждает об опасности нового застоя и предлагает исправить недостатки при помощи точечных изменений, — сообщает РБК.