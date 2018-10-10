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17:31, 10 октября 2018

Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение. Администрация президента не собирается менять текст основного закона.

Напомним, «Российская газета» опубликовала статью Зорькина, в которой он предупреждает об опасности нового застоя и предлагает исправить недостатки при помощи точечных изменений, — сообщает РБК.

Комментарии

21

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traxau_okurka 10 октября 2018 | 17:35

С каждым годом правления Владимира Путина черта бедности всё отчётливее сливается с границей Российской Федерации.


zapadnay 10 октября 2018 | 17:39

Лучшее бы Песков ничего не заявлял. Лучше бы он, как раньше, ничего не знал. Потому как, думаю, раз заявляет, значит, чего-то знает.

danko1 10 октября 2018 | 17:41

zapadnay: Неужели после его постоянного вранья и даже заявления Путина, что Песков пургу несет, кто-нибудь ему верит и не понимает его с точностью до наоборот?

luger_max_otto 10 октября 2018 | 17:50

danko1: Несущий пургу высказал мнение что кто- то еще несет пургу :)
Вот в чем у них, запутинцев, консенсус- так это в санкциях путинского режима против российского народа.

nik213 10 октября 2018 | 17:56

zapadnay: А знает врунишка письков, что его плешивый работодатель нацелился на пожизненное владение Россией

brat_po_razymy 10 октября 2018 | 18:09

zapadnay: Маразм крепчает...

vezdehod 10 октября 2018 | 18:11

Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение
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Это ПРОБНЫЙ шар брошенный в общество - так как "Личного мнения" у Зорьки не бывает.

zapadnay 10 октября 2018 | 18:28

vezdehod:
Ну да, вбрасывают, как говорил Горбачёв, и смотрят реакцию.

dedmoroz 10 октября 2018 | 17:55

traxau_okurka: В пределах РФ может быть только одно и известно чье мнение.

vasyakirin 10 октября 2018 | 17:35

Ну, раз песков сказал...

kottigr1 10 октября 2018 | 17:37

В РФ кто на чем сидит, тем и промышляет.. Вот и Зорькин наверное решил "втюхать" Вошьдю Конституцию РФ.. Глядишь, "на лоха" прокатит, за это зарплату прибавят. Однако просчитался.. Конституция РФ в России стоит не дороже туалетной бумаги..

eduard53 10 октября 2018 | 17:39

Вувствуется внутренний монолог пресс-секретута:
"Ну хочет Зорькин лизнуть власть, так это его личное дело, мы тут ни при чём.
Но он всё ж маладца, шельма старая!

trans 10 октября 2018 | 17:45

Этот прожженый аппаратчик Зорькин слишком хитер и осторожен чтобы что-то делать по своей инициативе.

archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 18:03

trans: " прожженый аппаратчик Зорькин слишком хитер и осторожен чтобы что-то делать по своей инициативе. "

поЗорькин уже заявлял, что считает крепостнический уклад лучшим государственным строем в РФ - видать, ему намекнули, что это надо озвучить
и какой-то прыщ тоже заявил, что они - неодворянство
теперь опять - поЗорькин подал

значит, будут переделывать Конституцию
по-моему Валерий Соловей правильно всё изложил

contsignal 10 октября 2018 | 18:13

archibald_dandy_esquire: >Зорькин уже заявлял, что считает крепостнический уклад лучшим государственным строем в РФ

Его исправляли даже не футбольным стулом по голове, а обычными танковыми снарядами.

(комментарий скрыт)

vladimir1967 10 октября 2018 | 17:51

Все конституции написанные на территории бывшей росимперии после 1917 года были очень демократичны. И что, они просто не соблюдались властями.

gregor 10 октября 2018 | 17:52

Песков заявил, что предложения главы КС Зорькина по изменению Конституции – это его личное мнение
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Ложь .... . Песков соврамши .
Зорькин , самостоятельно, никогда рот не раскроет .
Что Путин шепнёт ,то и личное мнение Зорькина .
Иначе компромат , видео с девочками и отставка .

puteshestvennik 10 октября 2018 | 18:02

Помнится про изменение пенсионного возраста ему тоже поначалу ничего не было известно.

compare 10 октября 2018 | 18:16

непонятно...а кто есть "власть"(про народ,не стоит,уже ясно,что это-шутка)? и что,теперь всем можно высказывать "свое" мнение,вот так или покруче? непонятно,кто "гарант" Конституции? или Песков-это "вр.и.о гаранта"? а если какому-нибудь чиновнику взбредет в голову объявить войну? также: "это его мнение"?

alekseis 10 октября 2018 | 18:47

Опять Песков юлит! Не может г-н Зорькин высказывать своё "личное мнение" без указки кремля

timbuktu 10 октября 2018 | 19:19

зорькина за пустое место считают? )))
интересно. было у песка упоминание про " его личное мнение", если бы взамен зорькина на конституцию покусился бы его босс?

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