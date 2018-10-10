Футболист Павел Мамаев явился в Главное следственное управление МВД Москвы

С ним сейчас работают следователи, — сообщает РИА. Александр Кокорин пока не пришел.

Ранее столичное управление МВД заявило, что Мамаев и Кокорин должны прибыть к следователю до 18-ти часов.

Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также чиновника Минопроторга Дениса Пака.

Между тем, адвокат Кокорина Умалат Сайгитов пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению, — сообщает РБК.