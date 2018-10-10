Футболист Павел Мамаев явился в Главное следственное управление МВД Москвы
С ним сейчас работают следователи, — сообщает РИА. Александр Кокорин пока не пришел.
Ранее столичное управление МВД заявило, что Мамаев и Кокорин должны прибыть к следователю до 18-ти часов.
Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также чиновника Минопроторга Дениса Пака.
Между тем, адвокат Кокорина Умалат Сайгитов пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению, — сообщает РБК.
Комментарии11
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deadkennedy 10 октября 2018 | 17:33
Сейчас, нальют кофе (или чего-то на опохмел), зададут пару вопросов и отпустят домой (или дальше по клубам).
Уважаемый человек, надо понимать.
zapadnay 10 октября 2018 | 18:02
deadkennedy:
И шо будет второму, Кокорину? Шесть часиков вот-вот стукнет, а его даже и не видно издалека, ниХде не маячит. Объявят в розыск, пошлют УАЗик с полицейскими, закуют в кандалы?
deadkennedy 10 октября 2018 | 18:10
zapadnay:
"пошлют УАЗик с полицейскими"
Не их уровень. Пошлют минимум гелик с кондиционером и минибаром. Шофер откроет дверь. Обратно так же отвезут. Просто Мамаев не просек фишку, зря на своем поехал
zapadnay 10 октября 2018 | 18:05
deadkennedy:
Пожурят, погладЮт по головке и принесут извинения за что побеспокоили?
headvk 10 октября 2018 | 17:39
Простых смертных за это уже бы в СИЗО держали!
brian 10 октября 2018 | 17:39
В Кремле поинтересуются, не ушиб ли Паша ножку об водителя, не болит ли у Паши головка,
putn_pnh 10 октября 2018 | 17:45
Дал слабину, тварь дрожащая(с)
ft18 10 октября 2018 | 17:47
Парикмахер стрижет ПОЛИЦЕЙСКОГО.
— Ну как дела в МВД? Что там с Мамаевым, Кокориным?
— Да, ничего, нормально...
Через пару минут
— Ну как у вас в МВД дела? Что там Мамаев, Кокорин?
— Да нормально, спасибо...
Ещё через пару минут
— Ну чего там, в МВД как? Как Мамаев, Кокорин?
— Да что Вы меня все одно и тоже спрашиваете?!
— Понимаете, когда я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают, стричь удобнее.
belovnikita 10 октября 2018 | 17:52
Ну надо же, снизошел этот кусок дерьма явиться в полицию!
sharko_2 10 октября 2018 | 18:03
belovnikita:
Откликнулся на призыв.
koleg197 10 октября 2018 | 18:27
два дебила- это сила