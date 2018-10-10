Член ОНК: Отсутствие общественного внимания к голодовке фигуранта «Нового величия» привело к его госпитализации

Отсутствие общественного внимания к голодовке фигуранта «Нового величия» Вячеслава Крюкова привело к его госпитализации. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист МК Ева Меркачева.

«Я думаю, что своей голодовкой Крюков хотел привлечь внимание к парням, которые проходят по делу. Обвинение, предъявленное им, совершенно идентичное, поэтому странно, что девчонок отпустили, а парней нет», — сказала она.

Она заявила, что дело во многом стало резонансным из-за внимания к проходящим по делу молодым девушкам Анне Павликовой и Марии Дубовик. После изменения для них меры пресечения общество забыло, что в СИЗО все еще находятся Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин.

Е.Меркачева отметила, что состояние других фигурантов дела помимо А.Павликовой и М.Дубовик почти не освещалось в СМИ. По ее словам, почти никто не распространял информацию сотрудников ОНК о заключенных в СИЗО по обвинению в организации экстремистского сообщества молодых людях.

«У меня сложилось такое впечатление, что парней общество отдало на откуп следствию. Это такой договор малой кровью: отпустите хотя бы девчонок, а ребята пусть останутся в заложниках», — заключила она.

Е.Меркачева призвала общество бороться за всех фигурантов этого дела вне зависимости от их возраста и половой принадлежности.

Сегодня держащий голодовку В.Крюков был госпитализирован в больницу при СИЗО «Матросская тишина».

В.Крюкова и других фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем.