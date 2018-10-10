Член ОНК Москвы: Экс-глава Марий Эл содержится в тех же условиях, как и другие заключенные СИЗО «Лефортово»

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов находится в тех же условиях заключения, как и другие заключенные СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист МК Ева Меркачева.

«Маркелов подавлен, удручен. Я думаю, что это характер; с этим ничего не поделаешь. Условия одни и те же и у Маркелова, и у Захарченко. Камеры идентичные. В Лефортово нет камер с большими или меньшими удобствами, они совершенно одинаковы», — сказала она.

По словам Е.Меркачевой, жалобы Л.Маркелова на условия содержания в СИЗО во многом вызваны его подавленным состоянием. Экс-глава Марий Эл не признает свою вину, поэтому в самом заключении видит давление и попытку унизить себя.

«Он относится очень ранимо ко всем вещам, которые происходят с ним в СИЗО. Перевели из камеры в камеру – для него это пытка, потому что сложно к новому сокамернику привыкать и менять обстановку. Врачи не так быстро отреагировали на его просьбу, сказали «Вас надо вывозить куда-то» – это тоже пытка для него», — заявила она.

Е.Меркачева заметила, что в последнее время администрация СИЗО «Лефортово» стала чаще идти навстречу сотрудникам ОНК и прислушиваться к их просьбам по поводу условий содержания заключенных.

Сегодня Л.Маркелов обратился к правозащитникам с жалобой на временную потерю зрения и боли в суставах из-за пыточных условий содержания в СИЗО.

Экс-глава Марий Эл Л.Маркелов находится в СИЗО с 13 апреля 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей.