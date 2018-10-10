Минсвязи Дагестана обещает подарить смартфоны активным пользователям «горячей линии» для жалоб на экстремизм

Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана обещает подарить смартфоны самым активным пользователям «горячей линии» для жалоб на экстремизм в интернете. Как сообщает «Медуза», эта акция идет с апреля, но СМИ обратили на нее внимание лишь сейчас. Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб на экстремизм поступило на «горячую линию», не уточняется.