Минсвязи Дагестана обещает подарить смартфоны активным пользователям «горячей линии» для жалоб на экстремизм
Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана обещает подарить смартфоны самым активным пользователям «горячей линии» для жалоб на экстремизм в интернете. Как сообщает «Медуза», эта акция идет с апреля, но СМИ обратили на нее внимание лишь сейчас. Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб на экстремизм поступило на «горячую линию», не уточняется.
Комментарии9
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traxau_okurka 10 октября 2018 | 17:07
И сделано это будет за счет русских терпил?
kottigr1 10 октября 2018 | 17:18
traxau_okurka: Преференции для сексотов, осведомителей, информаторов, агентов или просто стукачей в Советском Союзе были разными, измерявшимися не обязательно деньгами.
Оплачивалась деньгами только работа основной агентуры чекистов, они так и именовались – агентами. Помимо зарплаты (так называемым «резидентам», «бригадирам» низовых стукачей, платили тогда до 300 рублей, с 1945 года официально ежемесячно получали не менее 500 рублей), агентам выплачивали суммы на «издержки» (организацию пьянок, покупку подарков и т.п.). В сталинских лагерях стукачам за доносительство платили от 40 до 60 рублей.
Из многих побудительных мотивов, толкавших советского человека на доносительство, материальный стимул решающим не был – стукачам могли разрешить выехать за границу (что во времена СССР для большинства было несбыточной мечтой), помочь в продвижении по карьерной лестнице.
polikarpich 10 октября 2018 | 17:25
kottigr1: И многие желают это повторить.
kottigr1 10 октября 2018 | 17:33
polikarpich: Так ведь многие из ныне живущих в РФ имеют огромный опыт в деле "настучать на ближнего своего".. При численности населения СССР в 293 миллиона, около 60 миллионов советских граждан "стучали" постоянно и на них были заведены учетные карточки их "кураторами".. Причем в это число не входили те кто "стучал" не регулярно или "по зову сердца и из поруганной справедливости"..
parasuk_ 10 октября 2018 | 17:37
kottigr1: Кстати, многие видные диссиденты и либералы давали подписку о сотрудничестве. Потому что были пойманы на мужеложстве, что в советское время преследовалось :)
kottigr1 10 октября 2018 | 17:46
parasuk_: Больше всего друг на друга стучали сами чекисты.. Могли "вкозлить" не только близких друзей, но и даже свою жену(или супруга, в зависимости от пола)..
polikarpich 10 октября 2018 | 17:48
parasuk_: Ой, а сколько пламенных коммуннистов было посажено на кукан за "игру в очко"!!!
consts 10 октября 2018 | 17:26
Что ж так дешево оценивается важнейшее начинание? Ведь стукачи очень нужны стране, вставшей с нижних конечностей
ft18 10 октября 2018 | 17:32
Стукачество - пишем, расхищение бюджетных средств - в уме.