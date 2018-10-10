Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести поправки в основной закон страны

На данный момент это только предложение одного конкретного эксперта, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«В Администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он давно возглавляет Конституционный Суд, он обладает гигантским опытом в этой связи, поэтому в это его личное мнение. Каких-либо действий в этом русле в администрации президента не предпринимается, никаких изменений и так далее не готовится».

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что не планирует каких-либо реформ касательно Конституции.