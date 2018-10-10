Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести поправки в основной закон страны
На данный момент это только предложение одного конкретного эксперта, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
«В Администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он давно возглавляет Конституционный Суд, он обладает гигантским опытом в этой связи, поэтому в это его личное мнение. Каких-либо действий в этом русле в администрации президента не предпринимается, никаких изменений и так далее не готовится».
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что не планирует каких-либо реформ касательно Конституции.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ft18 10 октября 2018 | 17:09
Расплескалась Зорька вдруг, расплескалась.
По поляне растеклась, конституционной...
Но в помойке жижицей потерялась,
В яме выгребной, да зловонной...
tvitov66 10 октября 2018 | 17:17
ft18: ранее нацЛидер и пенсионный возраст не планировал повышать ... У Казахов есть свой елбасы, а чем наш быдлоэлекторат хуже? Будет вечным елбасой всея руся, а президентами пущай по кругу кожугеты с димонами меняются
oktabr 10 октября 2018 | 17:22
Сказал что не планируют - значит точно планируют, иначе бы не вбрасывали.
sokal123 10 октября 2018 | 17:45
tvitov66: Главнейшая цель поправок - пожизненное правление пахана . Под каким соусом это будет подано не имеет значения . Народ всё примет и одобрит.
zapadnay 10 октября 2018 | 17:30
ft18:
Будет, как с пенсиями? Не планировали ведь тоже, а потом, раз, и вот оно.
kottigr1 10 октября 2018 | 17:11
Да отмените вы эту Конституцию совсем, раз воровать мешает.. Итак об неё ноги вытираете.. Конституция РФ четко установила верхний предел для должности Президента РФ. НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СРОКОВ.. Какого хрена в кресле Президента второй десяток лет сидит преступник ?
plank1957 10 октября 2018 | 17:16
Тушите свет! Поперло быдло кверху, как будто дрожжи кинули в дерьмо. (Трофим)
agamasat 10 октября 2018 | 17:18
инициатива полезных идиотов никогда не остается без внимания у власти. Правда, зачастую они сами поручают кому-нибудь проявлять нужные "инициативы".
dwon 10 октября 2018 | 17:23
И ведь не боится, что его замести могут.
gregor 10 октября 2018 | 17:24
Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести поправки в основной закон страны
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я и 86 % телевизионного электората уже одобрямс .
Путина и Зорькина на вечно . Так и в конституции написать .
А чего стесняться ? Главное кого ? Большинство "ЗА " .
И это правильно , вернее по менталитету большинства .
Нам ни дорог ни друзей не нать ....нам на них на..........ср .... чхать .... .
s011ma 10 октября 2018 | 17:29
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что не планирует каких-либо реформ касательно Конституции.
--------------------
Как-то интересно у нас всё в стране происходит - осуществляется именно то, что Путин не планирует (та же пенсионная реформа), а то, что планирует - почему-то не осуществляется. Может, он не в ту сторону на своей галере гребёт?
koshkaedu 10 октября 2018 | 17:42
Огромный опыт, поэтому Зорькин и слова не скажет без первоначального одобрения
Путина. И момент выбрал правильно, кругом всё рвётся.