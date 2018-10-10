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17:00, 10 октября 2018

Футболист Павел Мамаев явился в Главное следственное управление МВД Москвы

С ним сейчас работают следователи, — сообщает РИА. Александр Кокорин пока не пришел.

Ранее столичное управление МВД заявило, что Мамаев и Кокорин должны прибыть к следователю до 18-ти часов. Об этом сказал официальный представитель главка Юрий Титов.

Дело в отношении Мамаева и Кокорина было переквалифицировано со статьи «побои» на более серьезную статью «хулиганство». Об этом просили адвокаты пострадавшего чиновника Минпромторга Дениса Пака. Статья «побои» предусматривает до 2-х лет лишения свободы, статья о хулиганстве – до 5-ти лет, в случае группового хулиганства — до 7-ми лет.

Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются в содеянном и планируют принести извинения. Об этом сообщил адвокат нападающего «Зенита» Умалат Сайгитов.

Между тем, адвокат пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению.

Комментарии

20

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johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:04

Вообще ВЕСЬ шум вокруг этого дела очень смахивает на ДЫМОВУЮ ЗАВЕСУ изменяющую Общественную Повестку ... прям вот САМОЕ ГЛАВНОЕ что случилось за последние полгода ...

lnmanusnostras1 10 октября 2018 | 17:07

johnbmw: шапочку блестящую то сними уже, а то санитары заберут под белы ручки!

johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:13

lnmanusnostras1: это у вас лысина БЛЕСТИТ!!!!! ;-)))))))))))

gordy 10 октября 2018 | 17:14

@ Между тем, адвокат пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению.@

Это адвокат обвиняемого? Так он заинтересованное лицо: каково мнение специалистов, не занятых в этом деле?

zapadnay 10 октября 2018 | 17:15

Оне раскаиваются.... шалунишки какие, повеселились всего лишь, размяли руки-ноги, а тут понимаешь ли, никто не понял.

agamasat 10 октября 2018 | 17:15

johnbmw: предлагает спустить это дело и пусть высокооплачиваемое быдло гуляет по россии? В следующий раз они кого-нибудь забьют на смерть... Никакой дымовой завесы нет, разве только в вашем представлении.

johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:23

agamasat: этих УБЛЮДКОВ наказать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ... но далеко не по любому поводу подобного калибра ТАКОЙ шум поднимается ....

zapadnay 10 октября 2018 | 17:19

johnbmw:
Вон, Зорькин предлагает инициативы по Конституции. И шума никакого, во всяком случае по сравнению с «мамаево кокорище», как сказал один товарищ.

johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:22

zapadnay: +1!!!! я ИМЕННО об этом ...

sergo_25_26 10 октября 2018 | 17:08

сейчас следакам наваляет.

agamasat 10 октября 2018 | 17:09

этот Мамаев со своими дружками опасны для общества. Их надо изолировать.

arkadiy48 10 октября 2018 | 17:17

agamasat:А провославнутые,нападающие на людей,гадящие в музеях и на выставках ,не опасны для общества ?

johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:25

agamasat:А провославнутые,нападающие на людей,гадящие в музеях и на выставках ,не опасны для общества ? / на мой взгляд - МИНИМУМ НЕ МЕНЬШЕ!!!!

elena_prestar 10 октября 2018 | 17:16

Им, судя по всему, дали время кровь "почистить", а теперь делают вид, что все будет строго по закону.

vladislav 10 октября 2018 | 17:16

Если его не задержат (хотя бы), то грош цена правосудию!

deadkennedy 10 октября 2018 | 17:23

vladislav: отпустят под подписку. В лучшем случае суд и условка, которая даже не помешает дальше "играть" в футбол

vladislav 10 октября 2018 | 17:34

deadkennedy: "отпустят под подписку."
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Скорее всего - да. Разве он может как-то оказывать давление на следствие, свидетелей, потерпевших?? Это не то что девушки из "Величия" - те еще экстремистки!

ft18 10 октября 2018 | 17:18

Мамаев блюз...

blacktape 10 октября 2018 | 17:27

Статью натянули? Ага, полдня морды били, а потом им статью натянули.

citizeneco 10 октября 2018 | 17:45

Вот бы применить эту статью о групповом хулиганстве с нанесением побоев в отношении полицейских, которые просто так избивают мирных граждан на протестных митингах и некоторые из них получили бы за это вместо квартир «пятёрочку», как выражается Путин, то нарушений закона с их стороны стало бы гораздо меньше. Правда, сложно представить, что кто-то из них явится с повинной, как этот совестливый футболист.

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