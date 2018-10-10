Футболист Павел Мамаев явился в Главное следственное управление МВД Москвы
С ним сейчас работают следователи, — сообщает РИА. Александр Кокорин пока не пришел.
Ранее столичное управление МВД заявило, что Мамаев и Кокорин должны прибыть к следователю до 18-ти часов. Об этом сказал официальный представитель главка Юрий Титов.
Дело в отношении Мамаева и Кокорина было переквалифицировано со статьи «побои» на более серьезную статью «хулиганство». Об этом просили адвокаты пострадавшего чиновника Минпромторга Дениса Пака. Статья «побои» предусматривает до 2-х лет лишения свободы, статья о хулиганстве – до 5-ти лет, в случае группового хулиганства — до 7-ми лет.
Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются в содеянном и планируют принести извинения. Об этом сообщил адвокат нападающего «Зенита» Умалат Сайгитов.
Между тем, адвокат пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:04
Вообще ВЕСЬ шум вокруг этого дела очень смахивает на ДЫМОВУЮ ЗАВЕСУ изменяющую Общественную Повестку ... прям вот САМОЕ ГЛАВНОЕ что случилось за последние полгода ...
lnmanusnostras1 10 октября 2018 | 17:07
johnbmw: шапочку блестящую то сними уже, а то санитары заберут под белы ручки!
johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:13
lnmanusnostras1: это у вас лысина БЛЕСТИТ!!!!! ;-)))))))))))
gordy 10 октября 2018 | 17:14
@ Между тем, адвокат пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению.@
Это адвокат обвиняемого? Так он заинтересованное лицо: каково мнение специалистов, не занятых в этом деле?
zapadnay 10 октября 2018 | 17:15
Оне раскаиваются.... шалунишки какие, повеселились всего лишь, размяли руки-ноги, а тут понимаешь ли, никто не понял.
agamasat 10 октября 2018 | 17:15
johnbmw: предлагает спустить это дело и пусть высокооплачиваемое быдло гуляет по россии? В следующий раз они кого-нибудь забьют на смерть... Никакой дымовой завесы нет, разве только в вашем представлении.
johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:23
agamasat: этих УБЛЮДКОВ наказать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ... но далеко не по любому поводу подобного калибра ТАКОЙ шум поднимается ....
zapadnay 10 октября 2018 | 17:19
johnbmw:
Вон, Зорькин предлагает инициативы по Конституции. И шума никакого, во всяком случае по сравнению с «мамаево кокорище», как сказал один товарищ.
johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:22
zapadnay: +1!!!! я ИМЕННО об этом ...
sergo_25_26 10 октября 2018 | 17:08
сейчас следакам наваляет.
agamasat 10 октября 2018 | 17:09
этот Мамаев со своими дружками опасны для общества. Их надо изолировать.
arkadiy48 10 октября 2018 | 17:17
agamasat:А провославнутые,нападающие на людей,гадящие в музеях и на выставках ,не опасны для общества ?
johnbmw Евгений Большаков 10 октября 2018 | 17:25
agamasat:А провославнутые,нападающие на людей,гадящие в музеях и на выставках ,не опасны для общества ? / на мой взгляд - МИНИМУМ НЕ МЕНЬШЕ!!!!
elena_prestar 10 октября 2018 | 17:16
Им, судя по всему, дали время кровь "почистить", а теперь делают вид, что все будет строго по закону.
vladislav 10 октября 2018 | 17:16
Если его не задержат (хотя бы), то грош цена правосудию!
deadkennedy 10 октября 2018 | 17:23
vladislav: отпустят под подписку. В лучшем случае суд и условка, которая даже не помешает дальше "играть" в футбол
vladislav 10 октября 2018 | 17:34
deadkennedy: "отпустят под подписку."
====================================
Скорее всего - да. Разве он может как-то оказывать давление на следствие, свидетелей, потерпевших?? Это не то что девушки из "Величия" - те еще экстремистки!
ft18 10 октября 2018 | 17:18
Мамаев блюз...
blacktape 10 октября 2018 | 17:27
Статью натянули? Ага, полдня морды били, а потом им статью натянули.
citizeneco 10 октября 2018 | 17:45
Вот бы применить эту статью о групповом хулиганстве с нанесением побоев в отношении полицейских, которые просто так избивают мирных граждан на протестных митингах и некоторые из них получили бы за это вместо квартир «пятёрочку», как выражается Путин, то нарушений закона с их стороны стало бы гораздо меньше. Правда, сложно представить, что кто-то из них явится с повинной, как этот совестливый футболист.