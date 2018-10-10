Футболист Павел Мамаев явился в Главное следственное управление МВД Москвы

С ним сейчас работают следователи, — сообщает РИА. Александр Кокорин пока не пришел.

Ранее столичное управление МВД заявило, что Мамаев и Кокорин должны прибыть к следователю до 18-ти часов. Об этом сказал официальный представитель главка Юрий Титов.

Дело в отношении Мамаева и Кокорина было переквалифицировано со статьи «побои» на более серьезную статью «хулиганство». Об этом просили адвокаты пострадавшего чиновника Минпромторга Дениса Пака. Статья «побои» предусматривает до 2-х лет лишения свободы, статья о хулиганстве – до 5-ти лет, в случае группового хулиганства — до 7-ми лет.

Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются в содеянном и планируют принести извинения. Об этом сообщил адвокат нападающего «Зенита» Умалат Сайгитов.

Между тем, адвокат пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению.