Павел Мамаев прибыл к следователю
ГУ МВД по Москве: Павел Мамаев прибыл к следователю, передает «Интерфакс».
Ранее столичное управление МВД призывало футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18-ти часов. Если этого не произойдет, они будут объявлены в розыск.
Комментарии15
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dwon 10 октября 2018 | 16:48
Надеюсь там он останется надолго.
zapadnay 10 октября 2018 | 17:04
dwon:
Это же надо, столичное управление МВД призывало!!!
А с малолетками на митингах не церемонятся, хватают и в кутузку.
colombo__ 10 октября 2018 | 16:48
Welcome to the Butyrka?
provincial49 10 октября 2018 | 16:49
Шампанское ему в ж...
kara 10 октября 2018 | 16:50
либералы их на поруки не возьмут? технология ведь отработана: коллективное письмо,Ахиджакова передачи на Эхе и тд.ведь они по всем признакам с режимом боролись-в лице водителя пропагандисткого канала и чиновника правительства Путина
polikarpich 10 октября 2018 | 17:10
kara: Нет не возьмут. Либералы за закон и порядок.
"В юридическом отношении принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния".
savbensmb 10 октября 2018 | 16:51
О-о, Сам Мамаев прибыл. Ковровую дорожку-то хоть постелили?
allasc 10 октября 2018 | 16:52
ножки застроховал?
jamba 10 октября 2018 | 16:55
Бл...., что произошло со страной!? Раньше мы вздрагивали от сообщений-молний, типа " ...спускаемый аппарат с космонавтами на борту, благополучно приземлился в заданном районе"! А теперь, узнавая о том, что банальный балбес-хулиган притопал в участок;)) Это караул, конечно;)))
sasass 10 октября 2018 | 16:56
Вот это новость по сравнению с тем , как демонстрантов мутузят и в автозаки кидают бесплатно увозя в СИЗО ...
kup1964 10 октября 2018 | 16:58
Боширов, Петров, Мамаев, Кокорин..... Нет проблем с кадровым резервом в гос.думе.
glebbalbesov 10 октября 2018 | 16:59
Уже появляются «свидетели», утверждающие что и водитель и этот чиновник полные отморозки и кидались первыми на толпу молодых людей, оскорбляли их девушек. Короче повернут так что водила и чинуша еще и виноватыми будут....Кокоша и Павлуша неУвыновные....
dominator13 10 октября 2018 | 17:03
Слушал сейчас папашу и агента по совместительству Мамаева- реальное животное и быдло, за минуту 28 раз сматерился., аонченная мразота и сынок такая же мразь и гнида
nestor199 10 октября 2018 | 17:38
Мамаев он что? Поезд?
А следак, естественно, станция.
cypher 10 октября 2018 | 17:47
Мамаев явился. А где авторитет питерских подворотен Кокорин?
Или для него реагировать на упрашивания МВД ниже его ылитного статуса?