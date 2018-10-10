ГУ МВД по Москве: Павел Мамаев прибыл к следователю, передает «Интерфакс».

Ранее столичное управление МВД призывало футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18-ти часов. Если этого не произойдет, они будут объявлены в розыск.