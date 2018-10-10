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Эксклюзив Эха 16:31, 10 октября 2018

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии Олега Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии украинского режиссера Олега Сенцова. По словам омбудсмена, на условия в колонии и оказание медицинской помощи Сенцов не жаловался, — сообщает пресс-служба ФСИН.

Напомним, Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил в середине мая, из-за угрозы принудительного кормления. Режиссер добивался освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова госпитализировали. Это произошло после почти тридцати дней голодовки, которую он начал в знак протеста против содержания в СИЗО. Было тяжело привлечь внимание к его истории, в том числе из-за истории с заключенным Олегом Сенцовым, — сказала в эфире «Эха Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

У фигуранта по делу «Нового величия» студента Вячеслава Крюкова, который ранее попал в больницу СИЗО, начались от голодовки необратимые изменения внутренних органов. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«По моим данным, у него все-таки начались необратимые изменения внутренних органов. Несмотря на то, что парень молодой это может привести к инвалидности», — сказала она.

По словам Е.Меркачевой, сотрудники Общественной наблюдательной комиссии давно «били тревогу по поводу Вячеслава Крюкова», потому что он «голодал по-настоящему», не принимая никаких дополнительных смесей.

«Что называется — голодовка-голодовка. Плюс и психологическое состояние его накладывало отпечаток на отказ от пищи. Мы били тревогу, но мы не досмотрели, и вот его госпитализировали. Чем закончится эта история, нам не очень понятно. Мы можем здесь только надеяться на его юный организм. Но есть шанс инвалидизации», — подчеркнула она. Также Е.Меркачева добавила, что голодовка украинского режиссера Олега Сенцова «несколько подорвала отношение голодающих вообще по всем СИЗО и колониям».

«Сенцов голодал 145 дней, при этом он до сих пор выглядит неплохо, у него серьезно не пострадали внутренние органы. И все теперь считают, что если смог Сенцов 145 дней голодать, значит и они выдержат. Но никто не учитывает, что голодовка Сенцова очень сильно отличалась от других каких-либо, у него была непростая голодовка. По-настоящему голодать больше 60 дней невозможно, и обычно на 62 дне люди начинали умирать в заключении. То, что Сенцов согласился принимать питательные смеси, позволило продержаться ему так много дней. И совсем другая история с Вячеславом Крюковым, который вообще ничего не употреблял», — отметила она.

В.Крюкова, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем.

Она отметила, что у Вячеслава Крюкова изменения в организме начались еще на десятый день голодовки.

Комментарии

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kottigr1 10 октября 2018 | 16:44

Оперуполномоченный какого человека посетил Сенцова в колонии ?

babchendrysch 10 октября 2018 | 17:01

"Рыжиссер" - позор бандеровского стада.

kottigr1 10 октября 2018 | 17:08

babchendrysch: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. ! Учитесь !

Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".

babchendrysch 10 октября 2018 | 17:34

Так Бут и не строит из себя Клоуна на 365-м дне "голодовки по-бандеровски". ;-)

А ведь рацион Бута, как видно, победнее будет того, что крысячил под одеялом террорист "Рыжыссер" ;)

fosst13 10 октября 2018 | 16:52

Ну решил человек умереть, нужно уважать свободный выбор свободного человека. Чего столько внимания. Кстати, сколько там настоящие голодовки длятся? Скоро этот клоун в книгу Гинеса попадёт за преодоление всех возможных законов природы?

staglla 10 октября 2018 | 16:54

Ага. Типа вот это "голодовка курильщика", а вот это "голодовка здорового человека".
Как все сложно в этой жизни.
Хохлы голодают так что только здоровее становятся, а русские как то быстро здоровье портят.

parasuk_ 10 октября 2018 | 16:56

Подвел сенцов, соблазнился кусочком сала. А мог бы заменить хомячкам протухшую тушку немцова

vlabumur 10 октября 2018 | 16:56

Анатолий Сак С 1995 по 2006 год работал в прокуратуре Тюменской области. С 2007 года был начальником отдела исполнительного производства в управлении ФССП по Тюменской области, с 2008 года — замначальника управления минюста по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. До назначения в 2012 году уполномоченным по правам человека в ЯНАО с 2009 занимал должность начальника управления минюста по ЯНАО.

ну не верю я такому уполномоченному.

unprejudiced 10 октября 2018 | 17:32

Москва требует от Киева срочно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Коктебеле.

По ее словам, Вышинский делал свою работу в полном соответствии с законами Украины, но «стал жертвой беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении СМИ».

Захарова отметила, что на Украине закрывают телеканалы, арестовывают журналистов, высылают сотрудников зарубежных СМИ под предлогом борьбы с «информационной агрессией».

Представитель внешнеполитического ведомства призвала международные организации, власти западных стран и иностранных журналистов осудить Киев за преследование Вышинского и потребовать его освобождения.

«Молчание равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы», — заключила Захарова.

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