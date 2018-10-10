Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии Олега Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии украинского режиссера Олега Сенцова. По словам омбудсмена, на условия в колонии и оказание медицинской помощи Сенцов не жаловался, — сообщает пресс-служба ФСИН.

Напомним, Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил в середине мая, из-за угрозы принудительного кормления. Режиссер добивался освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова госпитализировали. Это произошло после почти тридцати дней голодовки, которую он начал в знак протеста против содержания в СИЗО. Было тяжело привлечь внимание к его истории, в том числе из-за истории с заключенным Олегом Сенцовым, — сказала в эфире «Эха Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

У фигуранта по делу «Нового величия» студента Вячеслава Крюкова, который ранее попал в больницу СИЗО, начались от голодовки необратимые изменения внутренних органов. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«По моим данным, у него все-таки начались необратимые изменения внутренних органов. Несмотря на то, что парень молодой это может привести к инвалидности», — сказала она.

По словам Е.Меркачевой, сотрудники Общественной наблюдательной комиссии давно «били тревогу по поводу Вячеслава Крюкова», потому что он «голодал по-настоящему», не принимая никаких дополнительных смесей.

«Что называется — голодовка-голодовка. Плюс и психологическое состояние его накладывало отпечаток на отказ от пищи. Мы били тревогу, но мы не досмотрели, и вот его госпитализировали. Чем закончится эта история, нам не очень понятно. Мы можем здесь только надеяться на его юный организм. Но есть шанс инвалидизации», — подчеркнула она. Также Е.Меркачева добавила, что голодовка украинского режиссера Олега Сенцова «несколько подорвала отношение голодающих вообще по всем СИЗО и колониям».

«Сенцов голодал 145 дней, при этом он до сих пор выглядит неплохо, у него серьезно не пострадали внутренние органы. И все теперь считают, что если смог Сенцов 145 дней голодать, значит и они выдержат. Но никто не учитывает, что голодовка Сенцова очень сильно отличалась от других каких-либо, у него была непростая голодовка. По-настоящему голодать больше 60 дней невозможно, и обычно на 62 дне люди начинали умирать в заключении. То, что Сенцов согласился принимать питательные смеси, позволило продержаться ему так много дней. И совсем другая история с Вячеславом Крюковым, который вообще ничего не употреблял», — отметила она.

В.Крюкова, как и остальных фигурантов дела, обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем.

Она отметила, что у Вячеслава Крюкова изменения в организме начались еще на десятый день голодовки.