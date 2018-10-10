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16:31, 10 октября 2018

Столичное управление МВД призывает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18:00

Столичное управление МВД призывает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18-ти часов. Если этого не произойдет, они будут объявлены в розыск, — сообщает «Интерфакс». В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также чиновника Минопроторга Дениса Пака.

Между тем, адвокат Кокорина Умалат Сайгитов пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению, — сообщает РБК.

Комментарии

17

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kara 10 октября 2018 | 16:32

а вознаграждения за их доставку нет?

zapadnay 10 октября 2018 | 16:49

kara:
Ну и ну, вот это да, столичное управление МВД призывает!!! явиться Мамаева и Кокорина.
Детский сад.

norgemann 10 октября 2018 | 16:40

Повезло Хабибу. Опозорил Россию, но по счастливому стечению обстоятельств внимания всех медия переключилось на двух футболистов дебилов.

deadkennedy 10 октября 2018 | 16:51

Хабиб никого не позорил. А достойно победил 1 на 1. И как мужик ответил на оскорбление семьи и своей религии. Но либералфашистам он не нравится, ибо из Дагестана.
Либерастне нашей, куда ближе пьяное быдло, после клуба избивающее несчастного мужика 2 в 1.

polikarpich 10 октября 2018 | 17:04

deadkennedy: И ты это можешь доказать, приведя комментарии условных "либералов" в поддержку и защиту "пьяного быдла"?
Или это просто "мужицкий" трёп языком?

deadkennedy 10 октября 2018 | 17:15

polikarpich:

Во-первых, поднимись на 2 сообщения выше и посмотри.
Типичный пропагандистский либеральный прием. Есть новость про футболистов, подозреваемых в уголовном преступлении. Но комментатор сюда приплел Хабиба. Хотя тот обыденный спортивный момент после боя с Конором никак не сравним с историей футболеров. Причем в контексте "повезло Хабибу что внимание от его ужасного поступка отвлечено на какой то незначительный случай с дебилами"...
Человек, не смотрящий MMA, не знающий нравов этого спорта, не зная кто такой Хабиб, кто такой Конор, как Конор себя всю жизнь вел и что говорил, сразу составит свое мнение о Хабибе как о совершившем ужасный поступок.

Во-вторых, сама реакция либеральных СМИ, на "футболеров" гораздо сдержанные чем на Хабиба. Там сразу кинулсь смаковать и обсуждать. А тут, так скромененько, пытаются типа "разобраться в произошеднем" и т д.

norgemann 10 октября 2018 | 17:26

norgemann: Хабиб участвовал в бойцовском шоу, и "trash talk" это необходимый и важный элемент этого шоу чтобы притягивать на это шоу лохов. Дагестанские "братаны" Хабиба также напали 2 к 1 на Коннора, причем один сзади, как и эти шакалы футболисты.

jamba 10 октября 2018 | 16:41

Надо этому адвокату разъяснить, что побои, это когда ты лежишь на диване, а жена подкралась и стукнула тебя тапком. А ты в ответ, вскочил и надавал ей подзатыльников. А когда ты, в составе группы, бродишь по общественным местам, и с определенным временным интервалом, избиваешь незнакомых людей, это не просто хулиганство, это рецидив)))

ss2020 10 октября 2018 | 16:41

Столичное управление МВД : ...ну пожалуйста! не позднее 18.00...))))))))))

ss2020 10 октября 2018 | 16:43

нет...ну могут же...!)

sharko_2 10 октября 2018 | 16:48

ss2020:
"призывает"

divannaya_analitika 10 октября 2018 | 16:43

загримировать их под Боширова и Петрова, а потом отдать англичанам

arye_11 10 октября 2018 | 16:47

divannaya_analitika:
И не просто "Боширов", а на французский лад - Де'Боширов.

sim202_ 10 октября 2018 | 16:45

Пацанов из "бессрочки" за плакатик в рюкзачке в околоток волокут,
Навального вообще по беспределу закрыли, похоже, уголовку шьют...
А тут агнцы божии людей белым днём бьют-калечат,так ах, ах, давят..., невиноватые оне...

sim202_ 10 октября 2018 | 16:47


А "призывают", это как -
молитвами штоле..???

vlabumur 10 октября 2018 | 16:51

переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению,
++++++++++++++++++++
Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.

А ПО МОЕМУ ХУЛИГАНСТВО У НИХ НА ЛБУ НАПИСАНО ПРИЧЕМ КРУПНЫМИ БУКВАМИ

yralez 10 октября 2018 | 16:53

Повестки уже не присылаются ?
Что за балаган.

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