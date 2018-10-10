Столичное управление МВД призывает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18:00

Столичное управление МВД призывает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18-ти часов. Если этого не произойдет, они будут объявлены в розыск, — сообщает «Интерфакс». В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также чиновника Минопроторга Дениса Пака.

Между тем, адвокат Кокорина Умалат Сайгитов пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению, — сообщает РБК.