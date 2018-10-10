Столичное управление МВД призывает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18:00
Столичное управление МВД призывает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прибыть к следователю до 18-ти часов. Если этого не произойдет, они будут объявлены в розыск, — сообщает «Интерфакс». В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а также чиновника Минопроторга Дениса Пака.
Между тем, адвокат Кокорина Умалат Сайгитов пожаловался, что на правоохранительные органы осуществляется грандиозное давление со стороны СМИ и власти. По его мнению, переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению, — сообщает РБК.
Комментарии17
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kara 10 октября 2018 | 16:32
а вознаграждения за их доставку нет?
zapadnay 10 октября 2018 | 16:49
kara:
Ну и ну, вот это да, столичное управление МВД призывает!!! явиться Мамаева и Кокорина.
Детский сад.
norgemann 10 октября 2018 | 16:40
Повезло Хабибу. Опозорил Россию, но по счастливому стечению обстоятельств внимания всех медия переключилось на двух футболистов дебилов.
deadkennedy 10 октября 2018 | 16:51
Хабиб никого не позорил. А достойно победил 1 на 1. И как мужик ответил на оскорбление семьи и своей религии. Но либералфашистам он не нравится, ибо из Дагестана.
Либерастне нашей, куда ближе пьяное быдло, после клуба избивающее несчастного мужика 2 в 1.
polikarpich 10 октября 2018 | 17:04
deadkennedy: И ты это можешь доказать, приведя комментарии условных "либералов" в поддержку и защиту "пьяного быдла"?
Или это просто "мужицкий" трёп языком?
deadkennedy 10 октября 2018 | 17:15
polikarpich:
Во-первых, поднимись на 2 сообщения выше и посмотри.
Типичный пропагандистский либеральный прием. Есть новость про футболистов, подозреваемых в уголовном преступлении. Но комментатор сюда приплел Хабиба. Хотя тот обыденный спортивный момент после боя с Конором никак не сравним с историей футболеров. Причем в контексте "повезло Хабибу что внимание от его ужасного поступка отвлечено на какой то незначительный случай с дебилами"...
Человек, не смотрящий MMA, не знающий нравов этого спорта, не зная кто такой Хабиб, кто такой Конор, как Конор себя всю жизнь вел и что говорил, сразу составит свое мнение о Хабибе как о совершившем ужасный поступок.
Во-вторых, сама реакция либеральных СМИ, на "футболеров" гораздо сдержанные чем на Хабиба. Там сразу кинулсь смаковать и обсуждать. А тут, так скромененько, пытаются типа "разобраться в произошеднем" и т д.
norgemann 10 октября 2018 | 17:26
norgemann: Хабиб участвовал в бойцовском шоу, и "trash talk" это необходимый и важный элемент этого шоу чтобы притягивать на это шоу лохов. Дагестанские "братаны" Хабиба также напали 2 к 1 на Коннора, причем один сзади, как и эти шакалы футболисты.
jamba 10 октября 2018 | 16:41
Надо этому адвокату разъяснить, что побои, это когда ты лежишь на диване, а жена подкралась и стукнула тебя тапком. А ты в ответ, вскочил и надавал ей подзатыльников. А когда ты, в составе группы, бродишь по общественным местам, и с определенным временным интервалом, избиваешь незнакомых людей, это не просто хулиганство, это рецидив)))
ss2020 10 октября 2018 | 16:41
Столичное управление МВД : ...ну пожалуйста! не позднее 18.00...))))))))))
ss2020 10 октября 2018 | 16:43
нет...ну могут же...!)
sharko_2 10 октября 2018 | 16:48
ss2020:
"призывает"
divannaya_analitika 10 октября 2018 | 16:43
загримировать их под Боширова и Петрова, а потом отдать англичанам
arye_11 10 октября 2018 | 16:47
divannaya_analitika:
И не просто "Боширов", а на французский лад - Де'Боширов.
sim202_ 10 октября 2018 | 16:45
Пацанов из "бессрочки" за плакатик в рюкзачке в околоток волокут,
Навального вообще по беспределу закрыли, похоже, уголовку шьют...
А тут агнцы божии людей белым днём бьют-калечат,так ах, ах, давят..., невиноватые оне...
sim202_ 10 октября 2018 | 16:47
А "призывают", это как -
молитвами штоле..???
vlabumur 10 октября 2018 | 16:51
переквалификация дела по статье «хулиганство» натянута и надумана в угоду общественному мнению,
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Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.
А ПО МОЕМУ ХУЛИГАНСТВО У НИХ НА ЛБУ НАПИСАНО ПРИЧЕМ КРУПНЫМИ БУКВАМИ
yralez 10 октября 2018 | 16:53
Повестки уже не присылаются ?
Что за балаган.