Z Архив новостей новости
5 27 6 4723
16:11, 10 октября 2018

В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Павел Мамаев и  Александр Кокорин стали фигурантами дела о  хулиганстве после двух потасовок в  центре Москвы, заявил представитель столичной полиции Юрий Титов.

«Принято решение о  выделении в  отдельное производство и  возбуждении в  отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по  признакам преступления, предусмотренного статье 213 уголовного кодекса РФ»,— сказал журналистам Ю. Титов.

Он призвал А. Кокорина и П. Мамаева прибыть до 18.00 к следователю и подчеркнул, что в противном случае они будут объявлены в федеральный розыск.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sandro_007 10 октября 2018 | 16:15

Если бы только чиновнику стулом зарядили, но водителя они просто зверски забили. Пусть отвечают по полной и вон из российского футбола.

ivfn 10 октября 2018 | 16:21

sandro_007
: Отец Мамаева — «Краснодару»: «Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду»
"Краснодар" виноват!!! Однако

michael_c 10 октября 2018 | 16:30

Пора выводить наколки , пока не присели ...

gordy 10 октября 2018 | 16:34

Посмел безобразить - будь смелым, ответь!?

jamba 10 октября 2018 | 16:35

ivfn: Про ад вранье, ничего там не горит! Адом была "кофемания", в которой они целились стулом в чиновника, ничего там не горело, пусть пересмотрит еще раз!)))

kottigr1 10 октября 2018 | 16:22

sandro_007: "Кокорину и Мамаеву предложили добровольно явиться на допрос.."
За сорванный погон или чистый лист бумаги в руках на площади, сразу бросают в кутузку.. А тут такой пустяк.. Подумаешь отбуцкали двоих до больничной койки.. Дело то житейское !

elena_prestar 10 октября 2018 | 16:32

kottigr1: им дали время "почиститься" от алкоголя и наркоты? Гуманно!

ss2020 10 октября 2018 | 16:16

а раше нет футбола...есть огромная прачечная!)

ugas 10 октября 2018 | 16:30

ss2020:Это не футболисты, это - титушки, самые настоящие!

ss2020 10 октября 2018 | 16:37

ugas: переживаешь...!???)))

polikarpich 10 октября 2018 | 16:20

Не понял, а их не будет винтить Росгвардия, ОМОН, спецназ? Не покажут эффектное задержание по ящику?
Они вообще не представляют никакой опасности для общества, в отличие от "блогеров", "лайкеров" и одиноких "пикетчиков"?

danko1 10 октября 2018 | 16:23

polikarpich: Может, они вообще, как Сечин, и приглашение явиться в суд проигнорируют.
У нас "закон" очень избирательный.

tvitov66 10 октября 2018 | 16:25

polikarpich: нет конечно - берегут эмаль! За этих чучундриков квартиру не дадут. Наши бравые касманаУты могут только мирных граждан дубинками бить и женщинам грудную клетку ломать

sasass 10 октября 2018 | 16:20

Ждут ,когда футболисты деру дадут заграницу...

tvitov66 10 октября 2018 | 16:27

sasass: а там они кому нужны? Затолкают в Мордер взад пинками, даже без интерпола

sasass 10 октября 2018 | 16:34

sasass: Украина примет всех - вот будет номер , если на базе Украины образуется новое государство...)))

mathmovesu 10 октября 2018 | 16:22

...на допрос надо приходить со своими стульями, добавили в полиции...

savbensmb 10 октября 2018 | 16:22

Посмотрим, в этой стране главнее деньги, или закон. Пока деньги побеждают. В СИЗО не сидят, грозятся "официальными заявлениями"...

apels 10 октября 2018 | 16:24

Вот так бы Навальному - предлагаем явиться на допрос... А то бац - и в суд!
И ведь реально убить могли! Они ведь опасность представляют! Но вот они опасность для людей а Навальный для власти и какая разница!

rktq 10 октября 2018 | 16:24

Дисквалифицировать из футболистов, перевести в спарринг партнеры Хабибу, без выплаты довольствия...

ЗЫ: Что за шавки были на "подтанцовка" у футболистов.?

allasc 10 октября 2018 | 16:26

они еще и трусы :))))) господи о каком футболе может идти реч????

eduard53 10 октября 2018 | 16:28

Чё беспокоите занятых пацанов? Они ж сказали (передали через адвокатов), что уже планируют раскаяться ...

allasc 10 октября 2018 | 16:32

eduard53: ждем когда их юристы выдут на поле в решающих матчах...... так сказать представительно и всецело выступят вместо них

ss2020 10 октября 2018 | 16:29

их исчут... с ног сбились... не могут найти... наверно ждут когда они по хлебалу вове пукину настучат!))) тогда верняк! виновны!)

(комментарий скрыт)

ss2020 10 октября 2018 | 16:35

по сравнению с лёхой навальным, ну просто АНГЕЛЫ!))) падшие немного!)

ss2020 10 октября 2018 | 16:39

да тут дело к домашнему аресту идёт в монако с шампанским!)))

headvk 10 октября 2018 | 17:36

Интересно чем это все закончится, у нас же суд самый «ГУМАННЫЙ»

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 146 6 15262 07:56
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Свершилось! Полтавченко ушел в отставку Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями…

5 131 6 29237 03.10
Kпетербург, губернаторы, выборы, демократия, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 202 6 22324 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 67 6 7583 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 95 6 10925 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 126 6 14422 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 71 6 8387 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48301 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15478 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15288 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11774 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6309 05.10
Новости

В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома…

5 74 6 10702
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5310 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести точечные изменения в Конституцию По словам Зорькина, реформирование не должно быть кардинальными…

5 36 6 5556
Блоги

Буква и дух Конституции Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин — о тревожных призывах к кардинальным конституционным реформам…

5 67 6 10584 09.10
Kполитика, экономика, конституция, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей…

5 51 6 12762
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 84 6 169334 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 134 6 23461 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 291 6 295411 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 91 6 163971 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329147
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3694015

Сегодня в эфире