В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы, заявил представитель столичной полиции Юрий Титов.

«Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статье 213 уголовного кодекса РФ»,— сказал журналистам Ю. Титов.

Он призвал А. Кокорина и П. Мамаева прибыть до 18.00 к следователю и подчеркнул, что в противном случае они будут объявлены в федеральный розыск.

Об этом сообщает «Интерфакс».