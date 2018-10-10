В отношении Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве после двух потасовок в центре Москвы, заявил представитель столичной полиции Юрий Титов.
«Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статье 213 уголовного кодекса РФ»,— сказал журналистам Ю. Титов.
Он призвал А. Кокорина и П. Мамаева прибыть до 18.00 к следователю и подчеркнул, что в противном случае они будут объявлены в федеральный розыск.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии27
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sandro_007 10 октября 2018 | 16:15
Если бы только чиновнику стулом зарядили, но водителя они просто зверски забили. Пусть отвечают по полной и вон из российского футбола.
ivfn 10 октября 2018 | 16:21
sandro_007
: Отец Мамаева — «Краснодару»: «Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду»
"Краснодар" виноват!!! Однако
michael_c 10 октября 2018 | 16:30
Пора выводить наколки , пока не присели ...
gordy 10 октября 2018 | 16:34
Посмел безобразить - будь смелым, ответь!?
jamba 10 октября 2018 | 16:35
ivfn: Про ад вранье, ничего там не горит! Адом была "кофемания", в которой они целились стулом в чиновника, ничего там не горело, пусть пересмотрит еще раз!)))
kottigr1 10 октября 2018 | 16:22
sandro_007: "Кокорину и Мамаеву предложили добровольно явиться на допрос.."
За сорванный погон или чистый лист бумаги в руках на площади, сразу бросают в кутузку.. А тут такой пустяк.. Подумаешь отбуцкали двоих до больничной койки.. Дело то житейское !
elena_prestar 10 октября 2018 | 16:32
kottigr1: им дали время "почиститься" от алкоголя и наркоты? Гуманно!
ss2020 10 октября 2018 | 16:16
а раше нет футбола...есть огромная прачечная!)
ugas 10 октября 2018 | 16:30
ss2020:Это не футболисты, это - титушки, самые настоящие!
ss2020 10 октября 2018 | 16:37
ugas: переживаешь...!???)))
polikarpich 10 октября 2018 | 16:20
Не понял, а их не будет винтить Росгвардия, ОМОН, спецназ? Не покажут эффектное задержание по ящику?
Они вообще не представляют никакой опасности для общества, в отличие от "блогеров", "лайкеров" и одиноких "пикетчиков"?
danko1 10 октября 2018 | 16:23
polikarpich: Может, они вообще, как Сечин, и приглашение явиться в суд проигнорируют.
У нас "закон" очень избирательный.
tvitov66 10 октября 2018 | 16:25
polikarpich: нет конечно - берегут эмаль! За этих чучундриков квартиру не дадут. Наши бравые касманаУты могут только мирных граждан дубинками бить и женщинам грудную клетку ломать
sasass 10 октября 2018 | 16:20
Ждут ,когда футболисты деру дадут заграницу...
tvitov66 10 октября 2018 | 16:27
sasass: а там они кому нужны? Затолкают в Мордер взад пинками, даже без интерпола
sasass 10 октября 2018 | 16:34
sasass: Украина примет всех - вот будет номер , если на базе Украины образуется новое государство...)))
mathmovesu 10 октября 2018 | 16:22
...на допрос надо приходить со своими стульями, добавили в полиции...
savbensmb 10 октября 2018 | 16:22
Посмотрим, в этой стране главнее деньги, или закон. Пока деньги побеждают. В СИЗО не сидят, грозятся "официальными заявлениями"...
apels 10 октября 2018 | 16:24
Вот так бы Навальному - предлагаем явиться на допрос... А то бац - и в суд!
И ведь реально убить могли! Они ведь опасность представляют! Но вот они опасность для людей а Навальный для власти и какая разница!
rktq 10 октября 2018 | 16:24
Дисквалифицировать из футболистов, перевести в спарринг партнеры Хабибу, без выплаты довольствия...
ЗЫ: Что за шавки были на "подтанцовка" у футболистов.?
allasc 10 октября 2018 | 16:26
они еще и трусы :))))) господи о каком футболе может идти реч????
eduard53 10 октября 2018 | 16:28
Чё беспокоите занятых пацанов? Они ж сказали (передали через адвокатов), что уже планируют раскаяться ...
allasc 10 октября 2018 | 16:32
eduard53: ждем когда их юристы выдут на поле в решающих матчах...... так сказать представительно и всецело выступят вместо них
ss2020 10 октября 2018 | 16:29
их исчут... с ног сбились... не могут найти... наверно ждут когда они по хлебалу вове пукину настучат!))) тогда верняк! виновны!)
ss2020 10 октября 2018 | 16:35
по сравнению с лёхой навальным, ну просто АНГЕЛЫ!))) падшие немного!)
ss2020 10 октября 2018 | 16:39
да тут дело к домашнему аресту идёт в монако с шампанским!)))
headvk 10 октября 2018 | 17:36
Интересно чем это все закончится, у нас же суд самый «ГУМАННЫЙ»