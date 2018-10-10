Турецкие следователи намерены провести осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле

Анкара подозревает Эр-Рияд в причастности к исчезновению оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

По версии ряда турецких и иранских СМИ, Хашогги был насильно на черном фургоне вывезен из консульства Саудовской Аравии к дому саудовского консула.

Турецкие СМИ опубликовали изображения 15 человек, которых президент страны Реджеп Эрдоган уже «группой убийц», причастной к исчезновению 2 октября директора канала Al Arab News, который сотрудничал со многими западными СМИ. В своих публикациях Хашогги выступал против нынешней политики судитов. Телеканал Haberturk продемонстрировал кадры видеозаписей с камер наблюдения, на которых видно, как в день приезда Хашогги в консульство, туда въехали несколько автомобилей с дипломатическими номерами. Около здания консульства Хашогги ждала его невеста — гражданка Турции Хатидже Дженгиз. По ее словам, перед тем, как зайти в здание, он опросил ее связаться с турецкими властями в случае, если он не выйдет обратно. Турецкие следователи пришли к выводу, что Хашогги был мертв уже через два часа после того, как вошел в консульство. Решение об убийстве принималось высшим руководством королевства, а в составе спецгруппы, направленной на это задание, передают израильские новостные сайты, был патологоанатом, расчленивший тело убитого с помощью электропилы. Об обеспокоенности ситуацией с Хашогги высказались и в Вашингтоне – вице-президент Пенс заявил о готовности оказать помощь в расследовании.

Эр-Рияд обвинения в причастности к исчезновению Хашшоги отрицает. По версии сотрудника саудовского консульства, Хашогги якобы просто «ушел» из дипломатического ведомства вскоре после своего визита.