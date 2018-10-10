Управление ФСИН по Московской области назначило служебную проверку видео с избиением заключенных в изоляторе Ногинска

Управление ФСИН по Московской области назначило служебную проверку видеозаписи с избиением заключенных в следственном изоляторе в Ногинске. Устанавливаются причастные к происшествию, которое якобы произошло в СИЗО 11 в октябре 2017-го года, — сообщили ТАСС в управлении.