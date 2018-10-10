Управление ФСИН по Московской области назначило служебную проверку видео с избиением заключенных в изоляторе Ногинска
Управление ФСИН по Московской области назначило служебную проверку видеозаписи с избиением заключенных в следственном изоляторе в Ногинске. Устанавливаются причастные к происшествию, которое якобы произошло в СИЗО 11 в октябре 2017-го года, — сообщили ТАСС в управлении.
Комментарии1
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kottigr1 10 октября 2018 | 16:16
Для правоохранителей должно стать делом чести выявить и наказать садистов в погонах. Это нужно и для их собственной безопасности. Нельзя, используя власть, выгораживать от наказания преступников в полицейской форме. Этим вся правоохранительная система выводит себя за тонкую грань Закона. Этим оправданием "поганых овец" она подставляет под пули уже всех своих коллег.
Если люди видят, что власть постоянно отмазывает властных преступников(многих даже в погонах) от наказания и на них невозможно найти управу, то люди сами берут в свои руки оружие и творят правосудие так как сами его понимают..