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16:02, 10 октября 2018

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения

Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Как сказал защитник, они нормальные ребята и собирались извиниться с самого начала.

Как ожидается, сегодня Кокорин и Мамаев будут допрошены в Следственном комитете, кроме того, они собираются выступить с официальным заявлением.

Ранее в отношении Кокорина и Мамева возбудили уголовные дела. Штрафы могут быть наложены не только на игроков, но и на сами футбольные клубы, но они вряд ли почувствуют удар. Об этом сказал эксперт Центра спортивного менеджмента Владимир Агеев.

В клубах «Краснодар» и «Зенит», за которые играют футболисты, не исключил расторжения контрактов со спортсменами.

Комментарии

26

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noxepy_88 10 октября 2018 | 16:05

Ну дык! План есть, вот они и планируют.

kottigr1 10 октября 2018 | 16:09

noxepy_88: Кому интересны их скороспелые извинения ? ..Пусть сначала посидят, подумают и раскаются в тюрьме.. Только вот лишать их футбольной карьеры тоже нельзя. Нельзя наказывать за преступление дважды.

gordy 10 октября 2018 | 16:14

Ждут, что их позовут на сцену аплодисментами?

ivfn 10 октября 2018 | 16:24

gordy:
Отец Мамаева — «Краснодару»: «Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду» 
Какие нахрен извинения
Слова отца 30-летнего хавбека приводит телеграм-канал "Мутко против".
Пускай они не *****. Я с Хашигом (генеральным директором краснодарского клуба. — Прим. "СЭ") вчера разговаривал, и он нас послал демократично *****. Я им сказал: "Вы что ***** устроили? Что вы ***** устроили, черти? И с Монте-Карло ***** устроили! Что вы, *****, что делаете *****? Кого *****, человек в отпуске находится. Кого *****, что они сейчас устроили? ***** черти! Как вам не стыдно! Гореть ***** вам всем в аду *****! Поняли позицию мою? Вы передайте мою позицию всем *****! Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все", — сказал отец Мамаева.

volodyav 10 октября 2018 | 16:48

ivfn: понятно, почему сынок такой

glebbalbesov 10 октября 2018 | 16:48

ivfn: В этом то и проблема, они ИСКРЕННЕ не отдупляют за что их хотят наказать....ни упоротый отсидевший папаша, ни эта пара голубков....

volodyav 10 октября 2018 | 17:21

glebbalbesov: Так и есть, это как с той историей "зая я убила мента". Симптомы давно проявлялись, теперь это будет происходить все чаще и чаще.

vinnidi 10 октября 2018 | 16:26

Фу- я в них разочаровался - как проститутки, извините мы больше не будем!!!

meteor1908 10 октября 2018 | 16:14

kottigr1: да их и не лишат. В зонах тоже есть футбольные команды...

ugas 10 октября 2018 | 16:41

meteor1908: С такими навыками они в зоне будут деньги выколачивать для фсиновцев и себя, любимых.

polikarpich 10 октября 2018 | 16:23

kottigr1: За это время, может, какую полезную профессию приобретут.

aleksandr39 10 октября 2018 | 16:13

noxepy_88: Кокорин и Мамаев вели себя как типичные члены ОПГ "днр -лугандон " .

hihi2raza 10 октября 2018 | 16:09

Посадить этих тварей и надолго, выродки.

arye_11 10 октября 2018 | 16:10

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения
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Голова опущена, глаза полные слез и так, протяжно - "Я бо-о-ольше не буду-у-у...".
Ну, и как их не простить после этого?

jamba 10 октября 2018 | 16:10

Да, сегодня на "Первом", сразу после программы "Время", на фоне Кремля, два придурка выступят с "официальным заявлением". Не расходитесь, ждите у экранов;)))))))))))))))))))))))))

kottigr1 10 октября 2018 | 16:19

jamba: Приносить извинения как водится будут в кабинете Симоньян ?

savbensmb 10 октября 2018 | 16:12

Как и у "нормальных ребят", СИЗО их место.

abu_vgrobu 10 октября 2018 | 16:14

Если закон в России, для каждого свой, значит это не закон.

maczyz 10 октября 2018 | 16:26

А когда били не повинных людей- они ни о чем не думали,только о своих амбициях.Пока будут все спускать на тормоза и кому нужды их раскаяния и извинения тому водителю,который с сотрясением лежит в больнице? По-большому счету даже не приятно смотреть кадры избиения,младые молокососы-футболисты отрывались на ни в чем не повинных людях- стыдно.

mi_62 10 октября 2018 | 16:27

да сажать уродов надо!
ведь весь шум только потому, что в этот раз изуродовали неПростых людей. А раньше как?

echomsk2010 10 октября 2018 | 16:38

Сажать их надо. И чтобы не отмазались. А то они уже поверили в свою безнаказанность и решили что весь мир у них в кармане и что им все можно.

agamasat 10 октября 2018 | 16:44

Почему бы тогда каждому преступнику не предоставлять возможность публичного раскаяния на ЦТ?

volodyav 10 октября 2018 | 16:54

Главное, при приносе извинений стулья подальше убрать, а то мало ли... И чтобы корейцев рядом не было, во избежание. И вообще, не стоит раздражать звезд футбола, они ведь такое одолжение делают, что даже не убив никого хотят извиниться.

kunst54 10 октября 2018 | 17:00

Получается, всё по понятиям, а не по закону. По закону им положена тюрьма.

blahovdav 10 октября 2018 | 17:02

А можно пакет извинений свернуть в толстую трубочку и засунуть их в наглые мажорские дупы??

askold_rurik 10 октября 2018 | 17:04

Теперь ждем появления на сцене пострадавших со словами:
"Да ладно, чего уж там. Со всяким бывает. Что же мы не русские?"

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