Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения

Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Как сказал защитник, они нормальные ребята и собирались извиниться с самого начала.

Как ожидается, сегодня Кокорин и Мамаев будут допрошены в Следственном комитете, кроме того, они собираются выступить с официальным заявлением.

Ранее в отношении Кокорина и Мамева возбудили уголовные дела. Штрафы могут быть наложены не только на игроков, но и на сами футбольные клубы, но они вряд ли почувствуют удар. Об этом сказал эксперт Центра спортивного менеджмента Владимир Агеев.

В клубах «Краснодар» и «Зенит», за которые играют футболисты, не исключил расторжения контрактов со спортсменами.