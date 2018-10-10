В Саратове скончалась 28-летняя женщина, которой врачи отказались выдавать льготные лекарства от сахарного диабета

В Саратове скончалась 28-летняя женщина, которой врачи поликлиники отказались выдавать льготные лекарства от сахарного диабета. Как сообщает областная прокуратура, возбуждено уголовное дело. В адрес Минздрава внесено представление, по итогам которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Кремле назвали недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств, но при этом призвали не обобщать, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Проверка в отношении организации началась после жалобы студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, — сообщает Медуза.