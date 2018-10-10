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16:00, 10 октября 2018

В Саратове скончалась 28-летняя женщина, которой врачи отказались выдавать льготные лекарства от сахарного диабета

В Саратове скончалась 28-летняя женщина, которой врачи поликлиники отказались выдавать льготные лекарства от сахарного диабета. Как сообщает областная прокуратура, возбуждено уголовное дело. В адрес Минздрава внесено представление, по итогам которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Кремле назвали недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств, но при этом призвали не обобщать, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Проверка в отношении организации началась после жалобы студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, — сообщает Медуза.

Комментарии

22

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stratofighter 10 октября 2018 | 16:05

Путинизм убивает.

dubitabam 10 октября 2018 | 17:06

stratofighter: Путинизм убивает.
-----------------
по всей планете!! Но особенно цинично и варварски в Британии!

kottigr1 10 октября 2018 | 16:07

Почему-то вспомнились слова умирающей Дарьи Стариковой, девушки из города Апатиты которая на "Прямой линии" с Путиным обратилась к нему с криком отчаяния..
«У нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в Кировск, соседний город. У моей подруги маму не довезли до больницы. Мама умерла по пути в карете скорой помощи от инфаркта. Женщине не было 50 лет. Мы просим вас, пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать!» - обратилась Даша к президенту.

Милосердия у этих "жирных котов" нельзя найти..

skull____ 10 октября 2018 | 16:22

kottigr1: Так в чем проблема, либералы? Оторвите свои толстые зады от диванов, отучитесь на врачей и идите работать хоть в Апатиты, хоть в Урюпинск. А то куда не плюнь, вас нигде нет. Чем вы занимаетесь то хоть, расскажите? А то критиковать вы все молодцы, а сами свои зады до Сокольников довезти не можете на митинг, далеко вам.

notacat 10 октября 2018 | 16:25

skull____: вы -то уже из Апатитов пишете? И конечно еще и оборудование в больницу за свой счет купили?

kottigr1 10 октября 2018 | 16:28

skull____: Вы к нам из какой параллельной реальности попали ?
Согласно докладу ОНФ, в результате оптимизации системы здравоохранения в 2013–2014 годах уволено свые 90 тыс. медицинских работников. Из государственного здравоохранения выгнали более 19 тыс. врачей клинических специальностей: терапевтов, хирургов, пульмонологов, педиатров и т.д. И это напрямую повлияло на рост сроков ожидания приёма врача. За первые полгода 2015 года из государственного здравоохранения уже ушли около 2,5 тыс. врачей и более21 тыс. средних медицинских работников. А по данным Счётной палаты, в 17,5 тыс. населённых пунктов в нашей стране нет учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.Немудрено, что при такой «оптимизации» бюджетного здравоохранения страна стала вымирать не по дням, а по часам.Общая смертность населения в стране выросла на 8,2%

rogerrabbit 10 октября 2018 | 17:12

kottigr1: в результате оптимизации системы здравоохранения в 2013–2014 годах уволено свыше 90 тыс. медицинских работников

их всех уволили либералы

во всем виноваты либералы
и велосипедисты, разумеется

kottigr1 10 октября 2018 | 17:21

rogerrabbit: Путин никогда не скрывал. что считает себя либералом. КПРФ - идеологически относит себя к авангарду либерализма. Единая Россия - неоднократно заявляла о приверженности к либеральному пути. Про ЛДПР вообще молчу, у них в самом названии всё написано..

polikarpich 10 октября 2018 | 16:34

skull____: Да ну? Я вот как раз работаю работу на работе, как раз в той области, где и Урюпинск находится. И почему я должен быть непременно врачом?
Почему я должен выполнять свои обязанности за подачку, что зовётся "зарплатой", а толстозадое чиновьё вообще никому ничего не должно, получается?

nestor199 10 октября 2018 | 17:21

polikarpich: А что Вам мешает найти работу, на которой Вам будут платить согласно Вашей квалификации?

zavlabor 10 октября 2018 | 16:42

skull____: Так в чем проблема, либералы? Оторвите свои толстые зады от диванов, отучитесь на врачей и идите работать хоть в Апатиты, хоть в Урюпинск.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правильно! Либеральных врачей Апатиты и Урюпинск, а "патриотических" с липовыми дипломами и фальшивыми диссертациями, в руководящие кресла министерств, клиник и институтов.

Наберите в Ютубе. "Семейный подряд: академики протаскивают в РАН даже бездарных детей"
Репортаж "России 1", канал в либерализме не замечен.

eduard53 10 октября 2018 | 16:13

И так сейчас в России - с подавляющим количеством жизненно необходимых лекарств. Даже онкобольные инвалиды месяцами не могут получить эти чёртовы льготные лекарства, и вынуждены (кто сумеет) платить за них десятки и сотни тысяч рублей тем же аптечным жчкАм, к-ые почему-то почти всегда могут их предложить по баснословным ценам ...

protoukrop 10 октября 2018 | 17:23

eduard53: В западных странах онкобольных уже лечат безопасной иммунотерапией, а у нас по старинке травят химиотерапией, от которой люди мрут не меньше чем от самой онкологии.

(комментарий скрыт)

amrigo 10 октября 2018 | 16:14

Россия социальное государство, иногда фашистское, но бывает и социальное.

obratov 10 октября 2018 | 16:19

Какая-то "сырая" новость...

(комментарий скрыт)

ugas 10 октября 2018 | 16:35

У нас остались врачи - только МИШКИНЫ !

vachek 10 октября 2018 | 16:43

В московской поликлинике №8 больше года льготникам не выписывают положенные им лекарства. Например, диабетикам не выдают статины и средства диагностики.

point3d 10 октября 2018 | 16:44

Ради сирийцев и иранцев вата будет работать до смерти и заставлять всех рабов работать до смерти. вата будет погибать в пустыне и убивать своих соплеменников на родине отнимая у них лекарства. Никак вата не может крови перепится, как упыри из фильма ужасов.

ac_dc 10 октября 2018 | 16:58

В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей.
-----------------------------------------------------------------------------------
(нрзб) !!!!!

oneoretwo 10 октября 2018 | 17:00

...подобным "врачам" остается пожелать одного: чтобы с ними самими и со всеми их родственниками другие "врачи" всегда и везде поступали бы также...

sergik100 10 октября 2018 | 17:19

Губернатора и главу медслужбы под суд

consts 10 октября 2018 | 17:28

Как живется, студент Никита Смирнов?

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