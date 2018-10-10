В Саратове скончалась 28-летняя женщина, которой врачи отказались выдавать льготные лекарства от сахарного диабета
В Саратове скончалась 28-летняя женщина, которой врачи поликлиники отказались выдавать льготные лекарства от сахарного диабета. Как сообщает областная прокуратура, возбуждено уголовное дело. В адрес Минздрава внесено представление, по итогам которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Кремле назвали недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств, но при этом призвали не обобщать, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Проверка в отношении организации началась после жалобы студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, — сообщает Медуза.
Комментарии22
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stratofighter 10 октября 2018 | 16:05
Путинизм убивает.
dubitabam 10 октября 2018 | 17:06
stratofighter: Путинизм убивает.
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по всей планете!! Но особенно цинично и варварски в Британии!
kottigr1 10 октября 2018 | 16:07
Почему-то вспомнились слова умирающей Дарьи Стариковой, девушки из города Апатиты которая на "Прямой линии" с Путиным обратилась к нему с криком отчаяния..
«У нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в Кировск, соседний город. У моей подруги маму не довезли до больницы. Мама умерла по пути в карете скорой помощи от инфаркта. Женщине не было 50 лет. Мы просим вас, пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать!» - обратилась Даша к президенту.
Милосердия у этих "жирных котов" нельзя найти..
skull____ 10 октября 2018 | 16:22
kottigr1: Так в чем проблема, либералы? Оторвите свои толстые зады от диванов, отучитесь на врачей и идите работать хоть в Апатиты, хоть в Урюпинск. А то куда не плюнь, вас нигде нет. Чем вы занимаетесь то хоть, расскажите? А то критиковать вы все молодцы, а сами свои зады до Сокольников довезти не можете на митинг, далеко вам.
notacat 10 октября 2018 | 16:25
skull____: вы -то уже из Апатитов пишете? И конечно еще и оборудование в больницу за свой счет купили?
kottigr1 10 октября 2018 | 16:28
skull____: Вы к нам из какой параллельной реальности попали ?
Согласно докладу ОНФ, в результате оптимизации системы здравоохранения в 2013–2014 годах уволено свые 90 тыс. медицинских работников. Из государственного здравоохранения выгнали более 19 тыс. врачей клинических специальностей: терапевтов, хирургов, пульмонологов, педиатров и т.д. И это напрямую повлияло на рост сроков ожидания приёма врача. За первые полгода 2015 года из государственного здравоохранения уже ушли около 2,5 тыс. врачей и более21 тыс. средних медицинских работников. А по данным Счётной палаты, в 17,5 тыс. населённых пунктов в нашей стране нет учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.Немудрено, что при такой «оптимизации» бюджетного здравоохранения страна стала вымирать не по дням, а по часам.Общая смертность населения в стране выросла на 8,2%
rogerrabbit 10 октября 2018 | 17:12
kottigr1: в результате оптимизации системы здравоохранения в 2013–2014 годах уволено свыше 90 тыс. медицинских работников
их всех уволили либералы
во всем виноваты либералы
и велосипедисты, разумеется
kottigr1 10 октября 2018 | 17:21
rogerrabbit: Путин никогда не скрывал. что считает себя либералом. КПРФ - идеологически относит себя к авангарду либерализма. Единая Россия - неоднократно заявляла о приверженности к либеральному пути. Про ЛДПР вообще молчу, у них в самом названии всё написано..
polikarpich 10 октября 2018 | 16:34
skull____: Да ну? Я вот как раз работаю работу на работе, как раз в той области, где и Урюпинск находится. И почему я должен быть непременно врачом?
Почему я должен выполнять свои обязанности за подачку, что зовётся "зарплатой", а толстозадое чиновьё вообще никому ничего не должно, получается?
nestor199 10 октября 2018 | 17:21
polikarpich: А что Вам мешает найти работу, на которой Вам будут платить согласно Вашей квалификации?
zavlabor 10 октября 2018 | 16:42
skull____: Так в чем проблема, либералы? Оторвите свои толстые зады от диванов, отучитесь на врачей и идите работать хоть в Апатиты, хоть в Урюпинск.
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Правильно! Либеральных врачей Апатиты и Урюпинск, а "патриотических" с липовыми дипломами и фальшивыми диссертациями, в руководящие кресла министерств, клиник и институтов.
Наберите в Ютубе. "Семейный подряд: академики протаскивают в РАН даже бездарных детей"
Репортаж "России 1", канал в либерализме не замечен.
eduard53 10 октября 2018 | 16:13
И так сейчас в России - с подавляющим количеством жизненно необходимых лекарств. Даже онкобольные инвалиды месяцами не могут получить эти чёртовы льготные лекарства, и вынуждены (кто сумеет) платить за них десятки и сотни тысяч рублей тем же аптечным жчкАм, к-ые почему-то почти всегда могут их предложить по баснословным ценам ...
protoukrop 10 октября 2018 | 17:23
eduard53: В западных странах онкобольных уже лечат безопасной иммунотерапией, а у нас по старинке травят химиотерапией, от которой люди мрут не меньше чем от самой онкологии.
amrigo 10 октября 2018 | 16:14
Россия социальное государство, иногда фашистское, но бывает и социальное.
obratov 10 октября 2018 | 16:19
Какая-то "сырая" новость...
ugas 10 октября 2018 | 16:35
У нас остались врачи - только МИШКИНЫ !
vachek 10 октября 2018 | 16:43
В московской поликлинике №8 больше года льготникам не выписывают положенные им лекарства. Например, диабетикам не выдают статины и средства диагностики.
point3d 10 октября 2018 | 16:44
Ради сирийцев и иранцев вата будет работать до смерти и заставлять всех рабов работать до смерти. вата будет погибать в пустыне и убивать своих соплеменников на родине отнимая у них лекарства. Никак вата не может крови перепится, как упыри из фильма ужасов.
ac_dc 10 октября 2018 | 16:58
В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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(нрзб) !!!!!
oneoretwo 10 октября 2018 | 17:00
...подобным "врачам" остается пожелать одного: чтобы с ними самими и со всеми их родственниками другие "врачи" всегда и везде поступали бы также...
sergik100 10 октября 2018 | 17:19
Губернатора и главу медслужбы под суд
consts 10 октября 2018 | 17:28
Как живется, студент Никита Смирнов?