В Петербурге впервые раздадут финский материнский набор – коробки с вещами для новорожденных

Такую акцию запустила сеть финских супермаркетов. Подарок получат семьи, в которых малыш родился 10 октября, — сообщает издание «Фонтанка». В наборы входят, в частности, текстиль, средства гигиены и книги. В Финляндии такие подарки семьям государство делает уже более 80 лет.