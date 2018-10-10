В Петербурге впервые раздадут финский материнский набор – коробки с вещами для новорожденных
Такую акцию запустила сеть финских супермаркетов. Подарок получат семьи, в которых малыш родился 10 октября, — сообщает издание «Фонтанка». В наборы входят, в частности, текстиль, средства гигиены и книги. В Финляндии такие подарки семьям государство делает уже более 80 лет.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
avp235 10 октября 2018 | 15:51
" - Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! ... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы".
/ Куприн Александр Иванович "Немножко Финляндии"/
democ 10 октября 2018 | 15:56
Не стыдно? А мне стыдно за своё государство - Великую Россию.