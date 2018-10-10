Ростуризм не располагает информацией о российских туристах, пострадавших в результате наводнения на острове Мальорка

Ростуризм не располагает информацией о российских туристах, пострадавших в результате наводнения на испанском острове Мальорка, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. К наводнению привели проливные дожди, по последним данным погибли 9 человек, в том числе 2 туриста из Великобритании. Правительство Балеарских островов объявило трехдневный траур.