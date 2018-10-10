Ростуризм не располагает информацией о российских туристах, пострадавших в результате наводнения на острове Мальорка
Ростуризм не располагает информацией о российских туристах, пострадавших в результате наводнения на испанском острове Мальорка, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. К наводнению привели проливные дожди, по последним данным погибли 9 человек, в том числе 2 туриста из Великобритании. Правительство Балеарских островов объявило трехдневный траур.
Комментарии1
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neyexo 10 октября 2018 | 15:57
их там нет?