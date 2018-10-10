Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения
Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Как сказал защитник, они нормальные ребята и собирались извиниться с самого начала.
Как ожидается, сегодня Кокорин и Мамаев будут допрошены в Следственном комитете, кроме того, они собираются выступить с официальным заявлением.
Комментарии15
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savbensmb 10 октября 2018 | 15:38
Они должны давно сидеть в СИЗО. "Официальные заявления"... кто они такие?
banyi4 10 октября 2018 | 15:48
savbensmb: Срочно ГОЛОДОВКУ!! )))
gordy 10 октября 2018 | 15:55
"Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения.... "
.... в интервью Маргарите Симоньян? А вообще, чего они держат паузу, это не театр и не комедия?
romantik56 10 октября 2018 | 15:39
"..как ожидается..." ////// Ничего там не ожидается...
starokozlovicky2gus 10 октября 2018 | 15:39
Нормальные ребята. Сидели, думали: чего-то не хватает. Надо бы извиниться перед кем-то. А за что? А давай кому-нибудь морду набьем.
jamba 10 октября 2018 | 15:42
А.Чикатило, после приговора, писал письма Ельцину с просьбами помиловать его. В частности, уверял, что он "хороший человек", просто, иногда, "в него вселяются какие то бесы". Поэтому, он просит не расстреливать его, а сослать на какой ни будь остров, как некогда Наполеона!;)))))))))))))))))))))))))))))))))))
galen 10 октября 2018 | 15:46
jamba: Вы ничего не путаете ? Ельцин никогда не был президентом Украины .
galen 10 октября 2018 | 15:49
jamba: Да ,, то что расстреляли психически больного человека , это вполне возможно .
abu_vgrobu 10 октября 2018 | 15:42
Какие ещё публичные заявления ?! У меня лишь один вопрос: почему они ещё не под стражей ? Телефонное право ?..
dwon 10 октября 2018 | 15:45
Извиняться будут, когда им будет предоставлено на суде последние слово.
alend 10 октября 2018 | 15:50
в который раз извинятся собрались эти гопники ?..через пол года повторят и снова извинятся))может нам всем начать ходить по улицам и мочить друг друга а потом извинятся))))) закон для них неписан им можно всё и убьют нехрена небудет ..извинятся и снова ...будут веселится
evgeny_biolog 10 октября 2018 | 15:50
"раскаиваются и планируют публично принести извинения"
А рвать волосы и посыпать голову пеплом не планируют?
eduard53 10 октября 2018 | 15:52
Особенно умилило слово "планируют". Всласть потоптали не понравившихся людей, побили их руками-ногами-стульями, а теперь вишь ты, запланировали покаяться. Не иначе - подсказал кто дебилам ...
perestarok 10 октября 2018 | 15:52
"Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения"
Можно я их убью и раскаюсь?
croaker 10 октября 2018 | 15:56
Адвокаты уговорили.