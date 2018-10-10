"Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют публично принести извинения.... "

Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Как сказал защитник, они нормальные ребята и собирались извиниться с самого начала.

Как ожидается, сегодня Кокорин и Мамаев будут допрошены в Следственном комитете, кроме того, они собираются выступить с официальным заявлением.