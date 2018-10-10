Украина предъявит новое обвинение депутату Госдумы Наталье Поклонской, на этот раз в военных преступлениях
Украина предъявит новое обвинение депутату Госдумы Наталье Поклонской, на этот раз в военных преступлениях, — сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Поклонская обвиняется по двум эпизодам, в том числе в личном участии запрете Меджлиса крымско-татарского народа, а также в участии преследования режиссера Олега Сенцова. Украина уже обвинила Поклонскую в государственной измене после того, как бывшая крымский прокурор стала депутатом Госдумы, — напоминает Коммерсант.
Комментарии11
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noxepy_88 10 октября 2018 | 15:37
Блин, вот же монстры пиара!
testmeter 10 октября 2018 | 15:42
noxepy_88: Куда им до неё?! Они же мироточить не умеют...
minerr 10 октября 2018 | 15:44
testmeter: Да они походу вообще ничего не умеют. А нет, разваливать страну у них неплохо получается, ну и получать с этого барыши.
midnightblues 10 октября 2018 | 15:38
Да по ней Ганушкина плачет
помилосердствуйте
minerr 10 октября 2018 | 15:47
midnightblues: По Луценко, по-видимому, не только Ганушкина, но и Кащенко в голос отрыдали. Там только по Парубию никто из них не плачет - у него справка уже имеется.
mavviomi 10 октября 2018 | 15:40
В международный розыск ее...
minerr 10 октября 2018 | 15:50
mavviomi: Ага... за взрывы военных складов вна Украине. Явно ее почерк.
parasuk_ 10 октября 2018 | 15:41
Потешные кастрюльки :)
apels 10 октября 2018 | 15:47
Вначале ее врачам показать надо. Ее судить нельзя, у нее с головой проблемы:)
drgonish 10 октября 2018 | 15:47
Да,уж. За военные преступления Киеву придется ответить.
midnightblues 10 октября 2018 | 15:51
А может,она вылечится
Ее щас замуж за какого-то мудака пристроили
Так что недотрах можно зачеркнуть
он точно на мерина похожь