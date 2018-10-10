Украина предъявит новое обвинение депутату Госдумы Наталье Поклонской, на этот раз в военных преступлениях, — сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Поклонская обвиняется по двум эпизодам, в том числе в личном участии запрете Меджлиса крымско-татарского народа, а также в участии преследования режиссера Олега Сенцова. Украина уже обвинила Поклонскую в государственной измене после того, как бывшая крымский прокурор стала депутатом Госдумы, — напоминает Коммерсант.