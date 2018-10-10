Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана обещает подарить смартфоны самым активным пользователям
Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана, на сайте которого работает горячая линия для жалоб на экстремистский контент, обещает подарить смартфоны самым активным пользователям. Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб уже поступило на горячую линию – не уточняется.
Комментарии3
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danko1 10 октября 2018 | 15:38
Власть подлецов готовит себе подобных.
Нелюди, никаких выводов из прошлого не делающие.
gvs 10 октября 2018 | 15:41
В Учреждение, возглавляемое капитаном Милягой, граждане почти всегда писали письма без обратного адреса и за редкими исключениями левой рукой. (Исключения составляли левши, они обычно писали правой рукой.) В таких письмах содержались обычно мелкие доносы. Кто-то критиковал карточную систему. Кто-то выражал сомнение в нашей скорой победе над немцами. Кто-то на кухне рассказал анекдот сомнительного содержания. Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. "Слова данного поэта,-- писал бдительный товарищ,-- в песне "Лучше нету того свету..." звучат с пластинок и разносятся с помощью радио на весь Советский Союз, в том числе и известная строчка "Как увижу, как услышу". Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. "Каку вижу, каку слышу" -- вот как звучит"этот текст, если прислушаться". Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта Куда Надо и задать ему прямой вопрос: "Что это? Ошибка или злой умысел?"
(В.Войнович) (с)
dwon 10 октября 2018 | 15:52
Министерству связей и массажа это зачем вообще?