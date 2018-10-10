Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана обещает подарить смартфоны самым активным пользователям

Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана, на сайте которого работает горячая линия для жалоб на экстремистский контент, обещает подарить смартфоны самым активным пользователям. Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб уже поступило на горячую линию – не уточняется.