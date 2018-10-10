Жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи отказывались выписать ей лекарства
28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи в течение пяти месяцев отказывались выписать ей льготные лекарства, — сообщает РИА со ссылкой на региональную прокуратуру. Установлено, что областной Минздрав заключил контракт на поставку необходимых препаратов только в августе, а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты. После проверки возбуждено уголовное дело.
В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Проверка в отношении организации началась после жалобы студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, — сообщает «Медуза».
Комментарии7
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specsalos 10 октября 2018 | 15:41
В России главное что бы друзья путина были здоровы и сыты...
А россияне не задействованнные в добыче сырье или в обслуге и нах не нужны путинской группировке.
osj99 10 октября 2018 | 15:55
specsalos: хочется услышать выступление саратовского студента Никиты Смирнова, по доносу которого унасекомили НКО, которое в саратове занималось больными диабетом. Надеюсь, его повысят и переведут из региональных поддержантов солнцеликого в федеральные. Напоминалочка для тех, у кого короткая память https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/27/75056-poschital-grazhdanskim-dolgom-podat-signal
evgeny_biolog 10 октября 2018 | 15:46
"жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась"
Бог дал, бог взял ...
sarmar 10 октября 2018 | 15:49
Ну вот, стукач никитка смирнов стал соучастником убийства.
Поделом подонку.
seryj_wolk 10 октября 2018 | 15:52
Очередная яркая иллюстрация к пропагандистскому мифу «русские своих не бросают»!
gregor 10 октября 2018 | 15:55
Мерзость .
Лицо власти подонков .
slash80 10 октября 2018 | 15:56
Ну вот сказали нам об этом . Ведь все равно ничего не поменяется . Да и по ТВ не покажут . Поэтому большая часть населения вообще думает что все норм .