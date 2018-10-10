Жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи отказывались выписать ей лекарства

28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи в течение пяти месяцев отказывались выписать ей льготные лекарства, — сообщает РИА со ссылкой на региональную прокуратуру. Установлено, что областной Минздрав заключил контракт на поставку необходимых препаратов только в августе, а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты. После проверки возбуждено уголовное дело.



В Саратове суд признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Проверка в отношении организации началась после жалобы студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, — сообщает «Медуза».