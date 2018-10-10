В Кремле в курсе проблем с нехваткой льготных жизненно необходимых лекарств в регионах
В Кремле в курсе проблем с нехваткой льготных жизненно необходимых лекарств в регионах, и находится в контакте с Минздравом РФ, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
На вопрос журналиста радиостанции о том, в курсе ли президент РФ Владимир Путин того, что в регионах существует нехватка льготных лекарств, в том числе жизненно необходимых, что привело к смертельным случаям, пресс-секретарь Песков ответил, что в Кремле в курсе.
«В данном случае президент, безусловно, знает, тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях и других эпизодах общения президента с людьми. Поэтому он знает, что эпизодически такая проблема существует. Это абсолютно недопустимо и, конечно, это повод для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев», — сказал он.
Песков также добавил, не стоит обобщать ситуацию на основе отдельных трагических случаях, что было бы «неверно», потому что на этот счет существует определенная статистика, и Кремль находимся в контакте с Минздравом РФ, который дает уже обобщенные данные.
«Каждый такой случай является поводом для особого внимания и особой работы по линии Минздрава», — сказал Песков.
Комментарии16
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andre_klimov 10 октября 2018 | 15:23
Ну да... Смерть нескольких - трагедия, смерть множества - статистика. Понятно, товарищь Песков...
zloy_sok 10 октября 2018 | 15:24
И что? Решили в знак солидарности от черной икры за завтрак отказаться?
dorin1987 10 октября 2018 | 15:27
zloy_sok: Полно Вам. Решили еще горючки и патронов в лугандон отправить. И с400 в Сирию за просто так. Или проспонсировать аннексированный и оккупированный няшмяш. Или очередных петровых-васечкиных послать куда-то травить кого-то. Мало ли у великой ымперии РФ, вставшей с колен дел, куда ей до ымперцев РФ.
danko1 10 октября 2018 | 15:30
dorin1987: В Кремле плюют на нехватку бесплатных лекарств для населения, на их фантастический рост в аптеках, на отсутствие реальной мед. помощи для населения и его обнищание.
У них самих и лекарства и лечение на самом высоком уровне, за счет тех же россиян, которых они грабят.
vladimirbelarus 10 октября 2018 | 15:24
Естественно в курсе, они же их и устроили, эти проблемы. Эти два карлика долго готовили дьявольский супчик для населения, теперь жертвы отравы будут многочисленными.
democ 10 октября 2018 | 15:26
Статисты хреновы. Только вот за этой статистикой - живые люди. Конечно, Песков никак не связывает работу на галерах от 2014 года с происходящим в стране сегодня. Кремлёвские лесорубы лес рубят - щепки летят.
sergo_25_26 10 октября 2018 | 15:28
В кремле знают что надо потерпеть.
drulyk 10 октября 2018 | 15:32
...В данном случае президент, безусловно, знает, тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях и других эпизодах общения президента с людьми...
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Путин общается с людьми - вот это новость, тем более в данном случае.
kochar 10 октября 2018 | 15:32
В Кремле в курсе проблем с нехваткой льготных жизненно необходимых лекарств в регионах и разрабатываются меры по полному исчезновению таковых.
testmeter 10 октября 2018 | 15:32
"В Кремле в курсе" ///
Лекарств нет, но вы держитесь там...
alex_sionist 10 октября 2018 | 15:33
Надо попросить у Асада он же получил ракеты на халяву .
alex_sionist 10 октября 2018 | 15:35
Фараону нужны здоровые рабы больные мешают строить пирамиду.
petrivanov 10 октября 2018 | 15:35
А вот в регионах не в курсе по поводу случаев нехватки хоть каких-то лекарств в Кремле...
На самом деле, каждый случай, когда челоаек умирает из-за отсутствия нужных лекарст, является прямым преступлением Путина против этого погибшего! Это - убийство, поскольку никаких объективных причин для отсутствия этих лекарств в России нет! При том, что эти лекарства есть в любой Американской и Европейской аптеке, как минимум!
Не будет Путина - будут все необходимые лекарства!
croaker 10 октября 2018 | 15:37
Если до пенсионного возраста, пусть умирает - экономия, если уже пенсионер, то тем более.
spbdweller 10 октября 2018 | 15:48
В Кремле в курсе проблем с нехваткой льготных жизненно необходимых лекарств в регионах
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Но ни хрена не делают. Может быть не хотят, может быть не могут, но это неважно. Эта власть антинародна, антигуманна, и чем дольше она длится, тем больший вред наносит стране.
profi1962 10 октября 2018 | 15:51
А у них хватает лекарств? Маразм, а как на счет 2012 года, президент давал указ решить вопрос с импортозамещением лекарст?