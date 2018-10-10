В Кремле в курсе проблем с нехваткой льготных жизненно необходимых лекарств в регионах, и находится в контакте с Минздравом РФ, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста радиостанции о том, в курсе ли президент РФ Владимир Путин того, что в регионах существует нехватка льготных лекарств, в том числе жизненно необходимых, что привело к смертельным случаям, пресс-секретарь Песков ответил, что в Кремле в курсе.

«В данном случае президент, безусловно, знает, тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях и других эпизодах общения президента с людьми. Поэтому он знает, что эпизодически такая проблема существует. Это абсолютно недопустимо и, конечно, это повод для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев», — сказал он.

Песков также добавил, не стоит обобщать ситуацию на основе отдельных трагических случаях, что было бы «неверно», потому что на этот счет существует определенная статистика, и Кремль находимся в контакте с Минздравом РФ, который дает уже обобщенные данные.

«Каждый такой случай является поводом для особого внимания и особой работы по линии Минздрава», — сказал Песков.