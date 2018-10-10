В Администрации президента никаких изменений в отношении Конституции РФ не готовится – Песков
В Администрации президента никаких изменений в отношении Конституции РФ не готовится, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«В Администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем как личную экспертную точку зрения Зорькина — он давно возглавляет Конституционный Суд, он обладает гигантским опытом в это его личное мнение. Каких-либо действий в этом русле в Администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится», — сказал Дмитрий Песков.
Комментарии14
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tv_victim 10 октября 2018 | 15:20
Про пенсионный возраст тоже не думали....
spbdweller 10 октября 2018 | 15:42
tv_victim: Обращаю внимание на скорость принятия такого рода законов в РФ. Легко может статься, что уже в 2019 год мы войдем православным Ираном и с всего двумя партиями: ПЖ и ПВ.
danko1 10 октября 2018 | 15:22
Зорькин без указания Путина шагу не сделает.
А если Песков отрицает, то это означает, что в Кремле все формулировки уже подготовили и осталось депутатам указание дать на какие кнопки нажимать.
abbc 10 октября 2018 | 15:36
danko1: Вы этого не знаете, так зачем пишете. Очень грамотная инициатива, пусть и немного запоздалая. У нее однозначно будет будущее, и не важно от кого она исходит. А Зорькину - респект! Ждем движения со стороны кремля.
sergo_25_26 10 октября 2018 | 15:24
если не готовится то уже все готово давно.
dudyrev 10 октября 2018 | 15:25
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
savbensmb 10 октября 2018 | 15:31
А зачем готовить? Итак в статье 81, частях 1 и 3 Конституции РФ, нет третьего и так далее президентских сроков. Так ведь служивые?
croaker 10 октября 2018 | 15:34
Для этого Зорькин есть. Очевидно, думают над тем, как полноту власти передать будущему премьеру,оставив за президентом декоративные функции (как это в ряде европейских стран). Тогда Путин спокойно пересядет в премьерское кресло, а на президентское можно будет посадить любого клоуна.
sim202_ 10 октября 2018 | 15:35
Кто-то верит?
abbc 10 октября 2018 | 15:42
sim202_: верю
peresvet73 10 октября 2018 | 15:46
//В Администрации президента никаких изменений в отношении Конституции РФ не готовится// - они готовятся в другом месте.
sergey2010 10 октября 2018 | 15:46
опять пургу какую то несет...
s011ma 10 октября 2018 | 15:48
В Администрации президента никаких изменений в отношении Конституции РФ не готовится, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Значит, к бабке не ходи - готовятся.
sim202_ 10 октября 2018 | 15:52
///Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном,
не то кого-нибудь ободрать./// Салтыков-Щедрин.