В Администрации президента никаких изменений в отношении Конституции РФ не готовится – Песков

В Администрации президента никаких изменений в отношении Конституции РФ не готовится, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«В Администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем как личную экспертную точку зрения Зорькина — он давно возглавляет Конституционный Суд, он обладает гигантским опытом в это его личное мнение. Каких-либо действий в этом русле в Администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится», — сказал Дмитрий Песков.