"Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента"

Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента, — предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, сейчас внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами и ослабление санкционного режима.