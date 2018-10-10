Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента
Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента, — предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По словам Кудрина, сейчас внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами и ослабление санкционного режима.
Комментарии28
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pit_heap 10 октября 2018 | 15:08
Самый минимум "напряжений с западом" был в 90-е.
А каковы экономические успехи России в тот период?
danko1 10 октября 2018 | 15:16
pit_heap: в 90-е нефть была по 8 долларов и одни долги, но экономика тем не менее росла.
При нефти выше 100 долларов и без санкций Путин не только никогда не выполнял свои майские указы, но и прочие обещания. И за годы правления Путина ВВП в структуре мирового упал с 3,5% до 1,7%.
Да и сами указы абсурдности невероятной даже для неадеквата.
Иначе расценить нельзя его обещание по созданию 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, когда в стране рабочих намного меньше и спад в экономике.
merelymy 10 октября 2018 | 15:26
Айя-яай, а вроде как господин начальник говорил, что чистая польза.
Дурят нашего брата, вот что заглоты империалистические творят.
kottigr1 10 октября 2018 | 15:22
pit_heap: Можно Путина и Ельциным сравнить.
По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%.
За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц на 42% - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник почти на 23% - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось также число больничных коек - на 19%. Если в 2000 году на 10 тыс. человек в стране приходилось 115 коек, то в 2012 году - уже 93.
С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!)
При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и продолжают их уничтожать и сейчас.
С 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет, обращают внимание эксперты: в 1940 году в стране было 90,7 тыс. мест. Их текущее количество сопоставимо с показателем 1945 года — 62,9 тыс.
С 2000 года было уничтожено более 78 000 промышленных предприятий, заводов, фабрик.
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Такие данные обнародовал Росстат.
Счет идёт явно не в пользу Путина, даже если его сравнивать с Ельциным.
arabtom 10 октября 2018 | 15:23
pit_heap: Интересно, о каких майских указах идет речь? 2012 года? Так тогда санкций еще и в проекте не было, а они до сих пор не выполнены)))
prade 10 октября 2018 | 15:23
pit_heap: Почему сравниваешь переходный период 90-х с периодом правления Путина? В нынешних экономических проблемах виновен именно Путин и никто другой.
dorin1987 10 октября 2018 | 15:39
_: Вы сравниваете страну после развала совка, и страну после десятка лет нефтедолларовой халявы? А теплое с мягким тоже сравните? Все ,лишь бы не признавать бездарность царька РФ?
tv_victim 10 октября 2018 | 15:09
Универсальная отмазка на все случаи! Причем, как-то подразумевается, что санкции вдруг возникли на ровном месте, сами собой., без всякой причины....
lager23 10 октября 2018 | 15:11
Вклады и счета в российских банках продолжают терять свою привлекательность. Наложить на них свою волосатую лапу хочет налоговая. Минюст зарегистрировал приказ ФНС, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков. Он вступит в силу в апреле 2019 года.
Налоговики хотят ужесточить порядок проверок в отношении физлиц и готовят почву для будущих проверок счетов богатых держателей депозитов с низкими налоговыми базами. Большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег. Подобные попытки уже были, налоговики доначисляли 13% на стоимость крупной покупки безработным гражданам.
Налоговый кодекс обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданами. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов. Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации...
Не будет никаких майских указов, будет бесцеремонное копание кремлядей в наших карманах.
heklya 10 октября 2018 | 15:13
Ну кто бы сомневался !! Именно санкции сдерживают этот свободный полёт фантазии....
kolchak12 10 октября 2018 | 15:14
Да быть не может. Говорят они только на пользу.
asyrj 10 октября 2018 | 15:14
Во всем винова-ата Амэ-эрика!
perestarok 10 октября 2018 | 15:15
"Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента"
Плохому танцору всегда штаны мешают.
cromwel 10 октября 2018 | 15:16
А, так вот кто будет виноват! Запад и Америка! Это они нам житья не дают. А я то верил что санкции на пользу нам.
vblack 10 октября 2018 | 15:16
На святое, санкцииполезны а значит крымнаш замахнулся
irina38fif 10 октября 2018 | 15:17
другими словами, отнять - отнимут, а поделить забудут, типа враг не дремлет и свою волосатую руку так и норовит засунуть в государственный бюджет РФ*)
croaker 10 октября 2018 | 15:18
Нарубят бабла адвокаты,дельце для них хлебное.
croaker 10 октября 2018 | 15:28
croaker: Случайно поместил коммент не в ту новостюшку.
Что касается так наз. майских указов президента, то они как были популистскими лозунгами,так ими и остались. Коммунизм построен не был, зато какая Программа была!
Кудрин - как та синица,которая наделала славы, а море не зажгла.
weeta 10 октября 2018 | 15:20
В переводе на русский - действия президента ставят под угрозу выполнение майских указов президента.
trans 10 октября 2018 | 15:20
Что-то никакие санкции не мешают путинской шобле набивать свои карманы.
kochar 10 октября 2018 | 15:29
Надоели они майскими указами,только людям и засерают мозги.
Этих майских и иных указов за эти 19 лет было минимум 19,
Как был туалет в огороде,так там он и красуется.
riots 10 октября 2018 | 15:31
Отличный повод для оправдания провала внутренней политики - виноваты враги.
А сегодня их у РФ хоть отбавляй.
mavviomi 10 октября 2018 | 15:33
так Искандеры же смеялись! Вот теперь пускай они снимают санкции, со сехом...
o_smirnov 10 октября 2018 | 15:35
Лёшка, всё ты врёшь!
Твой начальник сказал, что санкции только на пользу, значит, на пользу!
odiniznas 10 октября 2018 | 15:37
Наш главный "добрый полицейский"
Опять напомнил о себе
Согласно выбранной судьбе.
profi1962 10 октября 2018 | 15:39
Кудрин, а санкции не мешают повышать зарплаты, выдавать золотые парашюты и захватывать земли под свои резиденции, повышать ЖКХ, цены на бензин, цены на автомобили, проезд в автотранспорте, покупке самолетов, вывозить мусор со дворов? Ну тварь запел.
apels 10 октября 2018 | 15:41
Не санкции угроза. А политика, которая привела к санкциям. А писать указы, понимая, что они не выполнимы, просто обман избирателя. Впрочем, не впервой :)
spbdweller 10 октября 2018 | 15:44
Сиди там у себя в палате и щелкай костяшками счетов, раз ничего не понимаешь в политике. Санкции нам только на пользу.