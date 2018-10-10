Z Архив новостей новости
5 28 6 1383
15:05, 10 октября 2018

Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента

Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента, — предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, сейчас внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами и ослабление санкционного режима.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pit_heap 10 октября 2018 | 15:08

Самый минимум "напряжений с западом" был в 90-е.
А каковы экономические успехи России в тот период?

danko1 10 октября 2018 | 15:16

pit_heap: в 90-е нефть была по 8 долларов и одни долги, но экономика тем не менее росла.
При нефти выше 100 долларов и без санкций Путин не только никогда не выполнял свои майские указы, но и прочие обещания. И за годы правления Путина ВВП в структуре мирового упал с 3,5% до 1,7%.
Да и сами указы абсурдности невероятной даже для неадеквата.
Иначе расценить нельзя его обещание по созданию 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, когда в стране рабочих намного меньше и спад в экономике.

merelymy 10 октября 2018 | 15:26

Айя-яай, а вроде как господин начальник говорил, что чистая польза.
Дурят нашего брата, вот что заглоты империалистические творят.

kottigr1 10 октября 2018 | 15:22

pit_heap: Можно Путина и Ельциным сравнить.
По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%.

За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц на 42% - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник почти на 23% - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось также число больничных коек - на 19%. Если в 2000 году на 10 тыс. человек в стране приходилось 115 коек, то в 2012 году - уже 93.
С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!)
При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и продолжают их уничтожать и сейчас.
С 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет, обращают внимание эксперты: в 1940 году в стране было 90,7 тыс. мест. Их текущее количество сопоставимо с показателем 1945 года — 62,9 тыс.
С 2000 года было уничтожено более 78 000 промышленных предприятий, заводов, фабрик.
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Такие данные обнародовал Росстат.

Счет идёт явно не в пользу Путина, даже если его сравнивать с Ельциным.

arabtom 10 октября 2018 | 15:23

pit_heap: Интересно, о каких майских указах идет речь? 2012 года? Так тогда санкций еще и в проекте не было, а они до сих пор не выполнены)))

prade 10 октября 2018 | 15:23

pit_heap: Почему сравниваешь переходный период 90-х с периодом правления Путина? В нынешних экономических проблемах виновен именно Путин и никто другой.

dorin1987 10 октября 2018 | 15:39

_: Вы сравниваете страну после развала совка, и страну после десятка лет нефтедолларовой халявы? А теплое с мягким тоже сравните? Все ,лишь бы не признавать бездарность царька РФ?

tv_victim 10 октября 2018 | 15:09

Универсальная отмазка на все случаи! Причем, как-то подразумевается, что санкции вдруг возникли на ровном месте, сами собой., без всякой причины....

lager23 10 октября 2018 | 15:11

Вклады и счета в российских банках продолжают терять свою привлекательность. Наложить на них свою волосатую лапу хочет налоговая. Минюст зарегистрировал приказ ФНС, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков. Он вступит в силу в апреле 2019 года.
Налоговики хотят ужесточить порядок проверок в отношении физлиц и готовят почву для будущих проверок счетов богатых держателей депозитов с низкими налоговыми базами. Большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег. Подобные попытки уже были, налоговики доначисляли 13% на стоимость крупной покупки безработным гражданам.

Налоговый кодекс обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданами. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов. Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации...

Не будет никаких майских указов, будет бесцеремонное копание кремлядей в наших карманах.

heklya 10 октября 2018 | 15:13

Ну кто бы сомневался !! Именно санкции сдерживают этот свободный полёт фантазии....

kolchak12 10 октября 2018 | 15:14

Да быть не может. Говорят они только на пользу.

asyrj 10 октября 2018 | 15:14

Во всем винова-ата Амэ-эрика!

perestarok 10 октября 2018 | 15:15

"Алексей Кудрин: Международные санкции ставят под угрозу выполнение майских указов президента"

Плохому танцору всегда штаны мешают.

cromwel 10 октября 2018 | 15:16

А, так вот кто будет виноват! Запад и Америка! Это они нам житья не дают. А я то верил что санкции на пользу нам.

vblack 10 октября 2018 | 15:16

На святое, санкцииполезны а значит крымнаш замахнулся

irina38fif 10 октября 2018 | 15:17

другими словами, отнять - отнимут, а поделить забудут, типа враг не дремлет и свою волосатую руку так и норовит засунуть в государственный бюджет РФ*)

croaker 10 октября 2018 | 15:18

Нарубят бабла адвокаты,дельце для них хлебное.

croaker 10 октября 2018 | 15:28

croaker: Случайно поместил коммент не в ту новостюшку.
Что касается так наз. майских указов президента, то они как были популистскими лозунгами,так ими и остались. Коммунизм построен не был, зато какая Программа была!
Кудрин - как та синица,которая наделала славы, а море не зажгла.

weeta 10 октября 2018 | 15:20

В переводе на русский - действия президента ставят под угрозу выполнение майских указов президента.

trans 10 октября 2018 | 15:20

Что-то никакие санкции не мешают путинской шобле набивать свои карманы.

(комментарий скрыт)

kochar 10 октября 2018 | 15:29

Надоели они майскими указами,только людям и засерают мозги.
Этих майских и иных указов за эти 19 лет было минимум 19,
Как был туалет в огороде,так там он и красуется.

riots 10 октября 2018 | 15:31

Отличный повод для оправдания провала внутренней политики - виноваты враги.
А сегодня их у РФ хоть отбавляй.

mavviomi 10 октября 2018 | 15:33

так Искандеры же смеялись! Вот теперь пускай они снимают санкции, со сехом...

o_smirnov 10 октября 2018 | 15:35

Лёшка, всё ты врёшь!
Твой начальник сказал, что санкции только на пользу, значит, на пользу!

odiniznas 10 октября 2018 | 15:37

Наш главный "добрый полицейский"
Опять напомнил о себе
Согласно выбранной судьбе.

profi1962 10 октября 2018 | 15:39

Кудрин, а санкции не мешают повышать зарплаты, выдавать золотые парашюты и захватывать земли под свои резиденции, повышать ЖКХ, цены на бензин, цены на автомобили, проезд в автотранспорте, покупке самолетов, вывозить мусор со дворов? Ну тварь запел.

apels 10 октября 2018 | 15:41

Не санкции угроза. А политика, которая привела к санкциям. А писать указы, понимая, что они не выполнимы, просто обман избирателя. Впрочем, не впервой :)

spbdweller 10 октября 2018 | 15:44

Сиди там у себя в палате и щелкай костяшками счетов, раз ничего не понимаешь в политике. Санкции нам только на пользу.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 523 6 99990 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 136 6 13073 07:56
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Мало что изменится Как сажали за слова или даже картинки, так и будут сажать. Зато Владимир Владимирович, который и раньше-то говорил, что у нас «не 37-й год, воронок не приедет», теперь по этой теме вообще весь в белом…

5 67 6 25233 03.10
Kзаконы, государство, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 202 6 21979 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 67 6 7449 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Свершилось! Полтавченко ушел в отставку Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями…

5 131 6 29197 03.10
Kпетербург, губернаторы, выборы, демократия, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 95 6 10917 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 126 6 14406 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 71 6 8355 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48284 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15447 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15278 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11763 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6294 05.10
Новости

В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома…

5 72 6 10407
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5300 08.10
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей…

5 48 6 11408
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 84 6 168814 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 133 6 23216 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 290 6 295110 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 163684 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329066
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3693915

Сегодня в эфире