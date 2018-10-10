Средства массовой информации, по мнению адвоката футболистов Мамаева и Кокорина, давят на правоохранительные органы

Полиция расследует два уголовных дела о побоях с участием спортсменов.

Квалификация дела по статье «Побои» вполне адекватна – об этом информагентству ТАСС сказал защитник футболистов Умалат Сайгитов. Однако, по его мнению, в «грандиозном давлении» прессы на полицию, видится желание «дожать» дело до квалификации по статье «Хулиганство». «Ничего хорошо об этих ребятах никто не подумал написать…какая-то вселенская кровожадность» — добавил юрист.

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут стать фигурантами двух уголовных дел. По данным следствия они были замешаны в конфликтах, произошедших в центре Москвы позавчерашним утром. У отеля «Пекин» двое мужчин напали на водителя ведущей Первого канала, а после этого переместились в одно из кафе, где избили чиновника Минпромторга. Пока футболистов на допрос не вызывали. Сейчас правоохранители работают с потерпевшими и свидетелями.

Как ожидается, в ближайшее время Кокорин и Мамаев могут выступить с заявлениями об этих двух инцидентах.

В неподобающем поведении футболистов Кокорина и Мамаева виновата развращенность всего российского общества. Об этом сказал лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию, чтобы учить местных детей играть в футбол.