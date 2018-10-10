Средства массовой информации, по мнению адвоката футболистов Мамаева и Кокорина, давят на правоохранительные органы
Полиция расследует два уголовных дела о побоях с участием спортсменов.
Квалификация дела по статье «Побои» вполне адекватна – об этом информагентству ТАСС сказал защитник футболистов Умалат Сайгитов. Однако, по его мнению, в «грандиозном давлении» прессы на полицию, видится желание «дожать» дело до квалификации по статье «Хулиганство». «Ничего хорошо об этих ребятах никто не подумал написать…какая-то вселенская кровожадность» — добавил юрист.
Александр Кокорин и Павел Мамаев могут стать фигурантами двух уголовных дел. По данным следствия они были замешаны в конфликтах, произошедших в центре Москвы позавчерашним утром. У отеля «Пекин» двое мужчин напали на водителя ведущей Первого канала, а после этого переместились в одно из кафе, где избили чиновника Минпромторга. Пока футболистов на допрос не вызывали. Сейчас правоохранители работают с потерпевшими и свидетелями.
Как ожидается, в ближайшее время Кокорин и Мамаев могут выступить с заявлениями об этих двух инцидентах.
В неподобающем поведении футболистов Кокорина и Мамаева виновата развращенность всего российского общества. Об этом сказал лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию, чтобы учить местных детей играть в футбол.
Комментарии14
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ivar1964 10 октября 2018 | 15:14
Так СМИ и предназначены для того, чтобы давить на власть, на МВД, на подонков ..... Не вижу причин для недовольства.
igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 15:23
ivar1964: по хорошему менты уже давно должны были давить этих подонков в своём кабинете! А так , пущай , адвокаты заткнутся.
rktq 10 октября 2018 | 15:36
igorrrpadlowitchs: . «Ничего хорошо об этих ребятах никто не подумал написать…какая-то вселенская кровожадность» — добавил юрист. "
Сможет ли "юрист" написать об мне хорошее после хука с права в ухо своё, в след за вопросом -Юрист ты меня уважаешь!
kryimzdick 10 октября 2018 | 15:15
Ээти придурки еще осмеливаются что-то кукарекать
babich174 10 октября 2018 | 15:16
На них надо не давить, а задавить.
vladimirbelarus 10 октября 2018 | 15:18
Всё средства брошены на отмазывание преступников. Даже их резиновые жёны с силиконовыми мозгами кудахчут о заговоре. А СМИ должны молчать, ага.
croaker 10 октября 2018 | 15:21
Нарубят бабла адвокаты.Дельце для них уж очень хлебное.
zapadnay 10 октября 2018 | 15:21
Преступление зафиксировано камерами, свидетелей достаточно, а к виновным в избиениях людей не торопятся применять необходимые меры.
Зато малолеток с митингов прессуют в автозаки только так.
sab171 10 октября 2018 | 15:21
жирику напялить буденновку, одеть майку с путиным, свисток куда надо и назначить судьей, вместо дебил-шоу - прямая трансляция с тренировок, всех зрителей в студии на зарплате- обязать посещать трансляции за плату - на срок 15 суток, ведущим -30 суток а чтобы другим не повадно было- прям в конституцию точечно так и записать: буденновка, майка, свисток, за плату, 15 сут,30 сут.
savvaruban 10 октября 2018 | 15:23
Избили чиновника? Ну так это всё извиняет!
edyatel 10 октября 2018 | 15:23
Какое давление, что здесь расследовать? Факт налицо и при честном отношении правоохранительных органов они уже должны сидеть в тюрьме..
jamba 10 октября 2018 | 15:28
Некоторые факты из милицейских сводок за последние 2 дня:
- Краснодарский край- мужик подрался с соседом, поломал ему штакетник, задержан и доставлен в УВД, возбуждено дело!
- Красноярский кр. - кража бухты алюминиевой фольги, вор арестован.
- Саратовская обл- двое подростков украли упаковку "сникерсов" - оба задержаны!
- Мордовия - кража 2 мешков картошки с овощебазы, вор задержан, возбуждено дело!
Это к вопросу о том, почему этих двух дебилов еще не арестовали? Где гарантия, что сейчас они не жрут водку, а спустя час-другой, не пойдут бить людей на улице!? Они же представляют общественную опасность!
Вместо этого, у нас продолжается "соплежевание" на эту тему! Даже мелькают послания поддержки от коллег из других команд! Какой то футболист по фамилии Чечиев, пишет в своем инстарграме "Все встанет на свои места, братья!" Надеюсь, он имеет ввиду их посадку. Поскольку, место им в тюрьме!
starokozlovicky2gus 10 октября 2018 | 15:37
Все-таки верно Шендерович говорил - жизнь не перешутишь. Жирик за мораль и нравственность, против разврата и агрессии.
alex_sionist 10 октября 2018 | 15:48
Жириновского тоже нужно отправить в Сирию во первых может быть геройски погибнет и его недалеко везти к папе а во вторых я вижу туда все дерьмо посылают от Кадыровских соколов до донбасских трактористов.