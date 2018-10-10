В Саратове из-за нехватки лекарств скончалась больная сахарным диабетом
28-летняя девушка получила инвалидность 1 группы с диагнозом сахарный диабет. С прошлого года врачи, помимо основной терапии, назначили ей препараты железа и лекарство «Эпоэтин» — у нее была угроза развития почечной недостаточности. Год пациентка получала лекарства по льготным рецептам из районной поликлиники. Однако с начала этого года врачи перестали их выписывать. Ссылаясь на отсутствие препаратов в аптеке. Родные покупали нужные лекарства за свой счет, денег хватало не всегда, предписанные дозировки нарушались.
Девушка пожаловалась на ситуацию региональному уполномоченному по правам человека, оттуда ее обращение попало в областную прокуратуру. Как выяснило надзорное ведомство, объявленный в мае этого года аукцион на поставку лекарств был признан региональным минздравом несостоявшимся.
Повторный провели через месяц, а госконтракт заключили лишь в августе 2018 года. «До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — сообщили Эху в прокуратуре.
По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Однако от развившегося осложнения девушка к этому моменту уже скончалась.
В прокуратуре не исключают, что статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.
Комментарии13
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kypykyky 10 октября 2018 | 15:10
mikluho_m: ааа, так это врачи занимаются уничтожением населения? Какой интересный вывод..
juche 10 октября 2018 | 15:15
Мишкин тому пример.
pavlovsky 10 октября 2018 | 15:45
kypykyky: а кто, по Вашему принимал решение не выписывать рецепт ИМЕННО ВРАЧИ, причем на всех уровнях...
danko1 10 октября 2018 | 15:10
В цивилизованной стране такое не могло бы произойти, а если произошло что подобное, то семье миллионы долларов выплатили.
В США у подружки внучки в 6 лет обнаружили диабет 1-го типа. Так бесплатно аппарат выдали, который она на поясе носит. И уровень сахара определяется и лекарство соответствующей дозы вводится безо всяких проблем и помощи родителей.
Никакого ограничения в питании и никаких практически неудобств.
но такое там, где о людях думают.
pavlovsky 10 октября 2018 | 15:48
danko1: такое там, где люди, для начала, сами о себе думают, а не надеяться на Царя-Батюшку...
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 15:17
Импортозамещение рулит.
goshan31 10 октября 2018 | 15:18
Великая россия говорите?!
spbdweller 10 октября 2018 | 15:36
goshan31:Еще только с колен поднимаемся.
sergo_25_26 10 октября 2018 | 15:20
а ролдугину 6 лярдов дали на новую виолончель.
vladimirbelarus 10 октября 2018 | 15:22
Цепочка этого преступления тянется аж до самого плешивого карлика кремле.
agamasat 10 октября 2018 | 15:24
зато лезем во все дыры Планеты со своей "дружеской" помощью и оплачиваем наемных убийц! У власти сидят преступники рода человеческого.
abu_vgrobu 10 октября 2018 | 15:24
"Да, товарищи - нельзя отрицать, что определенные проблемы существуют, но мы должны с ними бороться"
М.С.Горбачев
chubuk 10 октября 2018 | 15:43
Власть еще одну звездочку может рисовать.