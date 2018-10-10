В Саратове из-за нехватки лекарств скончалась больная сахарным диабетом

28-летняя девушка получила инвалидность 1 группы с диагнозом сахарный диабет. С прошлого года врачи, помимо основной терапии, назначили ей препараты железа и лекарство «Эпоэтин» — у нее была угроза развития почечной недостаточности. Год пациентка получала лекарства по льготным рецептам из районной поликлиники. Однако с начала этого года врачи перестали их выписывать. Ссылаясь на отсутствие препаратов в аптеке. Родные покупали нужные лекарства за свой счет, денег хватало не всегда, предписанные дозировки нарушались.

Девушка пожаловалась на ситуацию региональному уполномоченному по правам человека, оттуда ее обращение попало в областную прокуратуру. Как выяснило надзорное ведомство, объявленный в мае этого года аукцион на поставку лекарств был признан региональным минздравом несостоявшимся.

Повторный провели через месяц, а госконтракт заключили лишь в августе 2018 года. «До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — сообщили Эху в прокуратуре.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Однако от развившегося осложнения девушка к этому моменту уже скончалась.

В прокуратуре не исключают, что статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.