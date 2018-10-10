Убийство в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной связано с ее профессиональной деятельностью
Дело переквалифицировано на статью о посягательстве на жизнь полицейского, — сообщила официальный представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий. По данным следствия, несколько месяцев назад неустановленные лица сожгли личный автомобиль Шишкиной.
Комментарии16
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banyi4 10 октября 2018 | 15:13
Плохо сейчас начнётся для криминала! Нельзя убивать ментов, это правило! Не важно, какой она была, и про дело чести не буду петь. Просто - НЕЛЬЗЯ потерять марку, ни за лям, ни за лярд! Иначе все поймут, что ментов убивать можно! Это им не надо. Так же и по Ворам... Ты можешь убить вора в пьяной драке, если он не объявил себя, но если объявил, то уже нельзя...
igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 15:18
banyi4: зная методы работы этих следаков, почему- то не жалко.
banyi4 10 октября 2018 | 15:22
igorrrpadlowitchs: Я же не об этом! Я по факту...
kottigr1 10 октября 2018 | 15:27
banyi4:Нельзя убивать ментов, это правило!
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Это правило должно быть подкреплено незыблемостью Закона.
Если же люди видят, что власть постоянно отмазывает властных преступников(многих даже в погонах) от наказания и на них невозможно найти управу, то люди сами берут в свои руки оружие и творят правосудие так как сами его понимают..
beregov_net 10 октября 2018 | 15:46
banyi4: Воры в законе пережиток советского прошлого , этих понятий давно нет
motaroller 10 октября 2018 | 15:51
banyi4: Я то думал по наивности, что убивать вообще нельзя никого...
а так - спасибо, что объяснили, да и криминалу соболезную, конечно, в связи с предстоящим...
banyi4 10 октября 2018 | 15:54
motaroller: Убивать никого конечно нельзя, но есть- НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ )
ltvjrhfn2 10 октября 2018 | 15:13
местное хомячьё и ближневосточные олимы конечно одобряют..
kottigr1 10 октября 2018 | 15:13
"Лихие 90-е2 давно уже кажутся невинным детским утренником на фоне "путинских годин 00-х"..
Страна превращена в Кущевку, где даже убийство следователя по особо важным, кажется обыденностью..
stalinator 10 октября 2018 | 15:13
Дело чести для силовиков найти сволочей поднявших руку на женщину.
igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 15:21
stalinator: эта женщина , не моргнув глазом, подбросит вам на задний двор пакет с наркотой, а потом состряпает дело и пойдёте по этапу с думами о женщина на долгие годы!
spbdweller 10 октября 2018 | 15:29
stalinator: Не спешите лить слезы по работницам органов. В 37-ом они с улыбкой на лице давили сапогом гениталии на допросах.
sam2018 10 октября 2018 | 15:23
Это Мышкин с Кошкиным ?
unclebad 10 октября 2018 | 15:26
Власть с криминалом так переплелась, что это похоже на внутривидовые разборки.
spbdweller 10 октября 2018 | 15:31
Убийство в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной связано с ее профессиональной деятельностью
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Утверждение абсолютно голословное. Если в стране 100% коррупция, то убийство может иметь совершенно другую причину.
petrivanov 10 октября 2018 | 15:49
Если полицейские постоянно посягают на жизнь, зоровье и свободу людей, то ответная реакция естественна! Ещё Ньютон утверждал, что действие равно противодействию. А в России пока равенства не наблюдается. Пока...