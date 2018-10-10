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15:00, 10 октября 2018

Убийство в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной связано с ее профессиональной деятельностью

Дело переквалифицировано на статью о посягательстве на жизнь полицейского, — сообщила официальный представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий. По данным следствия, несколько месяцев назад неустановленные лица сожгли личный автомобиль Шишкиной.

Комментарии

16

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banyi4 10 октября 2018 | 15:13

Плохо сейчас начнётся для криминала! Нельзя убивать ментов, это правило! Не важно, какой она была, и про дело чести не буду петь. Просто - НЕЛЬЗЯ потерять марку, ни за лям, ни за лярд! Иначе все поймут, что ментов убивать можно! Это им не надо. Так же и по Ворам... Ты можешь убить вора в пьяной драке, если он не объявил себя, но если объявил, то уже нельзя...

igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 15:18

banyi4: зная методы работы этих следаков, почему- то не жалко.

banyi4 10 октября 2018 | 15:22

igorrrpadlowitchs: Я же не об этом! Я по факту...

kottigr1 10 октября 2018 | 15:27

banyi4:Нельзя убивать ментов, это правило!
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Это правило должно быть подкреплено незыблемостью Закона.
Если же люди видят, что власть постоянно отмазывает властных преступников(многих даже в погонах) от наказания и на них невозможно найти управу, то люди сами берут в свои руки оружие и творят правосудие так как сами его понимают..

beregov_net 10 октября 2018 | 15:46

banyi4: Воры в законе пережиток советского прошлого , этих понятий давно нет

motaroller 10 октября 2018 | 15:51

banyi4: Я то думал по наивности, что убивать вообще нельзя никого...
а так - спасибо, что объяснили, да и криминалу соболезную, конечно, в связи с предстоящим...

banyi4 10 октября 2018 | 15:54

motaroller: Убивать никого конечно нельзя, но есть- НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ )

ltvjrhfn2 10 октября 2018 | 15:13

местное хомячьё и ближневосточные олимы конечно одобряют..

kottigr1 10 октября 2018 | 15:13

"Лихие 90-е2 давно уже кажутся невинным детским утренником на фоне "путинских годин 00-х"..
Страна превращена в Кущевку, где даже убийство следователя по особо важным, кажется обыденностью..

stalinator 10 октября 2018 | 15:13

Дело чести для силовиков найти сволочей поднявших руку на женщину.

igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 15:21

stalinator: эта женщина , не моргнув глазом, подбросит вам на задний двор пакет с наркотой, а потом состряпает дело и пойдёте по этапу с думами о женщина на долгие годы!

spbdweller 10 октября 2018 | 15:29

stalinator: Не спешите лить слезы по работницам органов. В 37-ом они с улыбкой на лице давили сапогом гениталии на допросах.

sam2018 10 октября 2018 | 15:23

Это Мышкин с Кошкиным ?

unclebad 10 октября 2018 | 15:26

Власть с криминалом так переплелась, что это похоже на внутривидовые разборки.

spbdweller 10 октября 2018 | 15:31

Убийство в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной связано с ее профессиональной деятельностью
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Утверждение абсолютно голословное. Если в стране 100% коррупция, то убийство может иметь совершенно другую причину.

petrivanov 10 октября 2018 | 15:49

Если полицейские постоянно посягают на жизнь, зоровье и свободу людей, то ответная реакция естественна! Ещё Ньютон утверждал, что действие равно противодействию. А в России пока равенства не наблюдается. Пока...

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