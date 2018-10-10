Переход с аналогового телевидения на цифровое продлен до середины января 2019-го года, — сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его мнению, за это время граждане успеют приобрести необходимое оборудование. Волин уточнил, что самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит от 700 до 800 рублей.