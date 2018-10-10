Переход с аналогового телевидения на цифровое продлен до середины января 2019-го года
Переход с аналогового телевидения на цифровое продлен до середины января 2019-го года, — сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его мнению, за это время граждане успеют приобрести необходимое оборудование. Волин уточнил, что самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит от 700 до 800 рублей.
Комментарии2
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sasass 10 октября 2018 | 14:53
Санкции тормозят переход на цифровое ТВ - сетевое радио нам светит опять...
pstrak444 10 октября 2018 | 15:04
Это непродуманное решение и погубит кооператив Озеро. Сколько народу то освободится от влияния зомбоящика. А ведь без постоянного подпитывания пропагандистской отравой мозгов, могут взяться и за вилы.