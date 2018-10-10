Бургер Кинг ведет переговоры об открытии ресторанов в странах Центральной Африки
Американская сеть ресторанов быстрого питания Бургер Кинг ведет переговоры об открытии ресторанов в странах Центральной Африки, включая Нигерию, — сообщает Financial Times. В компании считают, что возможность этого рынка огромна. По прогнозу ООН, к 2050-ому году население Африки увеличится вдвое и вновь удвоится к концу века.
Комментарии1
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don_ballon 10 октября 2018 | 14:41
Население-то увеличится, но гамбургер в БК стоит как месячный доход африканца. Разве что котлетки в гамбургере будут из человечины, тогда дешевле.