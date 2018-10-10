Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши ВОК» в Москве
Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши ВОК» в Москве и оштрафовал сеть на полтора миллиона рублей за многочисленные нарушения санитарных норм, — сообщает пресс-служба ведомства. В частности, отмечается, что рестораны не контролируют качество и безопасность продуктов, не соблюдают нормы их хранения, персонал не носит санитарную одежду, а в производственных помещениях обнаружены тараканы и мухи.
Комментарии9
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ankir 10 октября 2018 | 14:40
а в шаурмичных полная санитария, и персонал даже ноги иногда моет.
democ 10 октября 2018 | 14:42
ankir: ... и даже ходит в биотуалет.
arabtom 10 октября 2018 | 14:52
democ: Кто б закрыл Роспотребнадзор, ну хотя бы временно?)))
benin_papa__ 10 октября 2018 | 14:56
ankir:
Вы уж с ума-то не сходите так откровенно, товарищ.
От собачьей будки без канализации и водопровода я и не ожидаю соблюдения санитарных норм.
Как нет у меня и вопросов по качеству продуктов и теста на IQ у продавцов.
Я сам все вижу и отвечаю за свой выбор. В том смысле, что обхожу десятой дорогой.
А тут вывеска благопристойная, ни харь, ни кухни с улицы и из зала не видать.
Совсем иной коленкор.
Я бы вообще убил...
democ 10 октября 2018 | 14:46
Зря закрыли. Народ привыкший к общепиту - другого качества обслуживания не приемлет. Чем больше грязи - тем рожа толще.
drgonish 10 октября 2018 | 14:47
Государство не должно лезть в бизнес. Там ведь эффективные собственники, которые управляют лучше государственных менеджеров.
ankir 10 октября 2018 | 14:51
а еще кто назвал СУШИ ВОК рестораном?! Тогда можно сказать и сеть шаурмичных-это рестораны
sasass 10 октября 2018 | 14:58
Скоро в Россия опять перейдет на блины и вместо них откроются "Блинные рестораны "....
ivan444 10 октября 2018 | 15:55
Суши не едят посреди суши.