Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши ВОК» в Москве и оштрафовал сеть на полтора миллиона рублей за многочисленные нарушения санитарных норм, — сообщает пресс-служба ведомства. В частности, отмечается, что рестораны не контролируют качество и безопасность продуктов, не соблюдают нормы их хранения, персонал не носит санитарную одежду, а в производственных помещениях обнаружены тараканы и мухи.