В Красноярском крае судебные приставы задержали двух братьев, которые поселились в землянке, чтобы не платить алименты
В Енисейском районе Красноярского края судебные приставы нашли и задержали двух братьев, которые поселились в землянке в лесу, чтобы не платить алименты и не уплачивать задолженность по кредиту. Один брат был должен 600 тысяч рублей, а другой – около полутора миллиона.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 10 октября 2018 | 14:56
Бежит неблагодарный народец от путинской стабильности в тайгу, в землянки...