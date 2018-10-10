В Красноярском крае судебные приставы задержали двух братьев, которые поселились в землянке, чтобы не платить алименты

В Енисейском районе Красноярского края судебные приставы нашли и задержали двух братьев, которые поселились в землянке в лесу, чтобы не платить алименты и не уплачивать задолженность по кредиту. Один брат был должен 600 тысяч рублей, а другой – около полутора миллиона.