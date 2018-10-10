Анатолий Чепига и Александр Мишкин в октябре 2014-го года следили за Сергеем Скрипалем в Чехии

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых независимые расследователи называют офицерами ГРУ, в октябре 2014-го года следили за Сергеем Скрипалем в Чехии. Об этом сообщает чешское радио со ссылкой на источники в спецслужбах. Россияне приехали в Чехию под именами Руслан Боширов и Александр Петров, как и в английский Солсбери, где, по версии британских властей, совершили покушение на Скрипаля и его дочь Юлию. В службе безопасности Чехии, а также в российском посольстве отказались комментировать эту информацию.