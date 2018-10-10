Анатолий Чепига и Александр Мишкин в октябре 2014-го года следили за Сергеем Скрипалем в Чехии
Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых независимые расследователи называют офицерами ГРУ, в октябре 2014-го года следили за Сергеем Скрипалем в Чехии. Об этом сообщает чешское радио со ссылкой на источники в спецслужбах. Россияне приехали в Чехию под именами Руслан Боширов и Александр Петров, как и в английский Солсбери, где, по версии британских властей, совершили покушение на Скрипаля и его дочь Юлию. В службе безопасности Чехии, а также в российском посольстве отказались комментировать эту информацию.
Комментарии26
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bulf 10 октября 2018 | 14:42
Интересно, а какой шпиль заинтересовал сладкую туристическую парочку в Чехии? В Праге этих шпилей как в Бразилии Педров - и не сосчитать!
pit_heap 10 октября 2018 | 14:51
bulf: интереснее другое почему именно в тот момент чешские хим лаборатории производили опыты с Новичком по заказу НАТО?
bulf 10 октября 2018 | 14:58
pit_heap: действительно, любопытное совпадение! А совпадение ли это? Быть может Петров и Боширов решили совместить приятное с полезным: и на пражские шпили полюбоваться, и выкрасть Новичок из чешской химлаборатории? Да, и за Скрипалем и его дальнейшим передвижением проследить? Хи-хи!
minerr 10 октября 2018 | 15:38
bulf: Да не, интересно совсем другое - как они смогли ни для кого не заметно выкрасть этот самым новичок из чешской лаборатории, но приехали убивать Скрипаля ни от кого не прячась. Тут в этом деле ложь от первого до последнего слова - от того что Скрипаля вообще травили и до того что за ним следили.
bulf 10 октября 2018 | 15:50
minerr: о! Так Вы один знаете правду!!!!? И только вам ведома разгадка тайны дела Скрипаля?! Ну так откройте нам, несведущим, эту тайну! Неужели это правда, что Боширов и Петров в Солсбери интересовались исключительно солсберецким шпилем и.. друг другом? Хи-хи!
arabtom 10 октября 2018 | 14:59
pit_heap: Вот интересно, что там чехи с Скрипалю намазали новичком, что его только через четыре года вштирило?)))
alehan22746 10 октября 2018 | 15:18
pit_heap: пипец:))) кино про обделанных штирлицов не кончается....помрёшь от смеха над путирашей! Главное такие серьезные - квартир себе надавали в говно черемушках, звезды героев и прочие побрякушки друг другу навесили, совещания проводят, плешьфюрер за главного....нет, ну говно-путирашка, ничего не попишешь - клим чугункин....стаж.
ludvig14 10 октября 2018 | 14:54
bulf: да все! причем первая половина, что повыше интересовала одного, а та, что с часами (потолще) -- другого.
polba 10 октября 2018 | 14:44
Надысь Шахназаров озвучил "версию киношного сценария", что Скрипаль - действующий агент российской разведки, внедрённый в МИ - 5 для слива дезы, разоблачённый англичанами, инсценировавшими его отравление и похитивших/убивших его... А Баширов с Петровым, получается - связники.
ludvig14 10 октября 2018 | 14:58
polba: интересная мысль! в новой версии 17 мгновений весны мюллер будет показывать Штирлицу билет на поезд Москва-Берлин, найденный его костоломами под пачкой беломора в доме господина Бользана?
i_c_e 10 октября 2018 | 14:47
А может они просто его давние любовники — ещё до экстрадиции. Нравы-то у них там в ГРУ теперь общеизвестны. Тоскуют и при первой возможности норовят оказаться поблизости. И никакого криминала, кстати.
kara 10 октября 2018 | 14:48
"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
так каким образом?!
вот мне это и более интересно, чем как кто то в школе учился
yralez 10 октября 2018 | 14:52
Сказ о том, как один мужик двух шпионов кормил.
Или как шпионы кормятся за наш счет и на пенсии уходят вовремя и не жалуются.
ankir 10 октября 2018 | 14:53
чешское радио может оказаться таким же как и ЭХО
snikkersnepper 10 октября 2018 | 14:57
Господи, эходятлы настолько тупые и упоротые, что ради очередного наброса сами себя в .... вымажут.
Если Чепига и Мишкин весной 2014 спасали Овоща/захватывали Крым в образе командира спецназа/военного врача (которых никто не видел, ну да ладно), а летом вторгались на Донбасс в составе бригады спецназа, то каким образом они в образе Боширова и Петрова оказались в Чехии осенью того же года?
Вы, простите, когда врали - тогда или сейчас?
И куда вы, извиняюсь, деваете ту баклажанную икру, что заменяет вам головной мозг?
colombo__ 10 октября 2018 | 15:16
snikkersnepper: Скреподятел, тебе, у которого понос вместо мозга, ранее сказано было, что Петров-Мишкин в течении 6 минут, ШЕСТИ МИНУТ, среподятел, пересек туда - обратно приднестровскую границу. А ты тут про недели - месяцы бакланишь. Иногда лучше пожевать казённых галет, чем херню строчить.
kara 10 октября 2018 | 15:35
colombo__: да, а потом, на следующий день он вылетел из Киева в Москву.
Это там же, после точки написано.
Проблемы с головой у вас?
demosua 10 октября 2018 | 15:36
snikkersnepper: да, возразить нечего, кроме "икры"...
А каким образом оказались осенью (в октябре, кстати), то видимо, самолетом, хотя и поездом подойдет...
drulyk 10 октября 2018 | 15:02
Комментировать информацию чешского радио должны не СБЧ и Роспос, а русское радио.
sekretniy_fizik 10 октября 2018 | 15:29
drulyk: Не, лучше армянское. Там пацаны ( судя по анекдотам ) хоть с чувством юмора дружат. В отличие от всех этих "беллингкэтов", "инсайдеров", "чешских радио", радио "Эхо Москвы" и прочих профессиональных фейкометов типа "сиэнэны".
alladinov_03 10 октября 2018 | 15:07
тест
wien 10 октября 2018 | 15:11
БАСНИ КРЫЛОВА 2.0
eduard53 10 октября 2018 | 15:25
Кстати, уже и некоторые мидаки прикусили языки на эту тему, а хамоватый нтв-шный пропагандон норкин всё глумливо похохатывает над любыми западными расследованиями-обвинениями о якобы несуществующих в природе гей-грушных героях чепигах-мишкиных ...
wien 10 октября 2018 | 15:39
НА РАДИО ДОПУСТИМ НАЗВАНИЕ ЭХО ЮПИТЕРА СООБЩАЕТ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ СПЕЦСЛУЖБАХ.ЧТО РОССИЯНЕ НУ И ТАК ДАЛЕЕ ПРИДУМАТЬ И СКАЗАТЬ И НАПИСАТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО МОЖНО ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ЧТО ВЫ ПРЕСЛЕДУЕТЕ....
ppvngavr 10 октября 2018 | 15:41
Сладкая парочка всего лишь исполнители преступных приказов. Об этом - в публикации:
"Внесудебные расправы": https://www.proza.ru/2018/06/02/491
spbdweller 10 октября 2018 | 15:52
Они приезжали в Чехию послушать Пражский орган.