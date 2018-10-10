Верховный суд России признал законным приговор пяти участникам банды т.н. «приморских партизан»
В мае 2018-го года Приморский краевой суд приговорил их к разным срокам от 8 лет до 25 лет в колонии. Приговоры вынесены на основании вердикта присяжных.
Комментарии6
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kottigr1 10 октября 2018 | 14:41
Слава Героям России !
ltvjrhfn2 10 октября 2018 | 15:15
kottigr1:
ну, кот, ты и псина..
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 14:42
Да, фашики почему-то очень не жалуют партизан.
zemljanka 10 октября 2018 | 14:46
"Ворошиловский стрелок."
Цапкичайкизолотовы.
alex590310 10 октября 2018 | 15:01
Нельзя называть идейных борцов "бандой", банды бывают в других местах
curhatuy6 10 октября 2018 | 15:37
Жалко ребят...