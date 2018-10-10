Мещанский суд Москвы 17 октября начнет рассматривать уголовное дело «Седьмой студии», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Она уточнила, что слушание пройдет в режиме закрытого заседания.

Фигурантов обвиняют в хищении 133 миллионов бюджетных рублей. Обвиняемых шестеро, в том числе режиссер Кирилл Серебренников.