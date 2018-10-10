Мещанский суд Москвы 17 октября начнет рассматривать уголовное дело «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы 17 октября начнет рассматривать уголовное дело «Седьмой студии», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Она уточнила, что слушание пройдет в режиме закрытого заседания.
Фигурантов обвиняют в хищении 133 миллионов бюджетных рублей. Обвиняемых шестеро, в том числе режиссер Кирилл Серебренников.
Комментарии3
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sparky 10 октября 2018 | 14:43
Какие тайны в деле 7й студии, что заседание закрытое?
Разве что подделка протоколов следствия?
vlabumur 10 октября 2018 | 14:52
Блаженный Августин написал однажды:
"ЧТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ? БАНДА РАЗБОЙНИКОВ"
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 14:58
Мистер Обама!
Верни, пожалуйста, "133 миллионов бюджетных рублей", нехороший ты человек!
Ну сколько можно над нами издеваться, а?