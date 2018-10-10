Следственное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева взято на контроль столичным главком МВД

Кокорин и Мамаев утроили две драки, жертвами которых, в частности стали высокопоставленные чиновники Минпромторга. В отношении футболистов завели уголовное дело. Сначала оно было в ведении Преснеского ОАД, но затем его передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Накануне они не явились на допрос, хотя были уведомлены повестками. Ожидается, что футболистов допросят сегодня. Помимо уголовного преследования они могут быть наказаны и своими клубами. Уже поступали сообщения, что контракты с Кокориным и Мамаевым могут быть расторгнуты, возможно также и отстранение от футбола, вплоть до пожизненного. Что же до штрафов, то обычно игроков штрафуют на месячный оклад. В случае с Кокориным сумма составит примерно 300 тысяч евро. Мамаев потеряет 150-200 тысяч. Впрочем, клубы могут найти возможность расторгнуть контракт без компенсации, но это довольно долгий в юридическом отношении процесс. Спонсорские контракты нанесут не такой значительный ущерб игрокам. Кокорин не досчитается до 200 тысяч евро, а Мамаев – около 50.

В ближайшее время ожидается официальное заявление Кокорина и Мамаева. Как полагают представители футболистов они намерены извиниться.