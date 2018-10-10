Власти Дагестана объявили конкурс на поиск экстремизма в Интернете

Самым активным участникам обещаны смартфоны.

Чем больше жалоб, тем выше шансов получить iPhone. Или, если не так повезет, то один из аппаратов китайских брендов. Задача – найти материал, который может считаться экстремистским, или где есть призывы к религиозной нетерпимости. И прислать ссылку на «Горячую линию». Конкурс организован министерством связи Дагестана. В специальном ролике, который был выпущен по этому случаю, говорится, что агрессия, которая приходит в реальную жизнь из интернета, угрожает каждой семье.

Вместе с тем сайт Medialeaks отмечает, что в правилах конкурса много неясного. Нет чёткой формулировки, что считается противоправным контентом. В случае нарушений – расплывчатые определения. Нет понятного регламента о количестве или качестве противоправных постов. И более того, в конкурсе можно участвовать анонимно, но неясно, как победитель и призёры получат свои награды.

Также остается неясным, когда будут подводить итоги конкурса.