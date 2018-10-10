Власти Дагестана объявили конкурс на поиск экстремизма в Интернете
Самым активным участникам обещаны смартфоны.
Чем больше жалоб, тем выше шансов получить iPhone. Или, если не так повезет, то один из аппаратов китайских брендов. Задача – найти материал, который может считаться экстремистским, или где есть призывы к религиозной нетерпимости. И прислать ссылку на «Горячую линию». Конкурс организован министерством связи Дагестана. В специальном ролике, который был выпущен по этому случаю, говорится, что агрессия, которая приходит в реальную жизнь из интернета, угрожает каждой семье.
Вместе с тем сайт Medialeaks отмечает, что в правилах конкурса много неясного. Нет чёткой формулировки, что считается противоправным контентом. В случае нарушений – расплывчатые определения. Нет понятного регламента о количестве или качестве противоправных постов. И более того, в конкурсе можно участвовать анонимно, но неясно, как победитель и призёры получат свои награды.
Также остается неясным, когда будут подводить итоги конкурса.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 10 октября 2018 | 14:21
Доносчикам- первый кнут положен, а не подарок.
А тому, кто организовал этот беспредел по превращению людей в подонков, уголовный срок.
starokozlovicky2gus 10 октября 2018 | 14:22
Итоги уже подведены, айфоны получат организаторы конкурса и их родственники.