Внешние факторы могли стать причиной выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске

Не исключено, что ЧП произошло из-за отсутствия антиобледенительной обработки.

Взлетно-посадочную полосу могли не поддерживать в хорошем состоянии или совсем не обрабатывать от обледенения, в результате ее часть покрылась льдом, рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ходом расследования. По его данным, диспетчерам не сообщили о проблемах, поэтому экипажу они дали стандартные значения сцепления. В таких условиях невозможно было удержать самолет в пределах полосы, заключил источник Интерфакса. К расследованию приступил Межгосударственный авиационный комитет. ЧП произошло при приземлении. На борту началась паника, люди не понимали, что происходит. Несколько человек получили травмы и ушибы, сотрясение головного мозга. Пострадал ребенок, его госпитализировали для обследования. Sukhoi Superjet-100 летел в Якутск из Улан-Удэ, на борту находился 91 пассажир и пять членов экипажа. После происшествия часть топлива вытекла из баков, спасатели устранили последствия его разлива. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности во время полета, экипаж допросили.

В аэропорту Якутска из-за ЧП отменили более 20 рейсов, самолеты перенаправляют в другие города.