В МВД и прокуратуре Болгарии объявили о раскрытии убийства тележурналистки Виктории Мариновой

Подозреваемого задержали в Германии. Это 21-летний Северин Красимиров. Нет оснований утверждать, что убийство было связано с профессиональной деятельностью Мариновой, — сказал главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Убийство журналистки стало поводом для очернения страны, — сказал в свою очередь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Викторию Маринову, которая освещала в том числе коррупционные преступления, изнасиловали и убили на прошлой неделе.