В МВД и прокуратуре Болгарии объявили о раскрытии убийства тележурналистки Виктории Мариновой
Подозреваемого задержали в Германии. Это 21-летний Северин Красимиров. Нет оснований утверждать, что убийство было связано с профессиональной деятельностью Мариновой, — сказал главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
Убийство журналистки стало поводом для очернения страны, — сказал в свою очередь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Викторию Маринову, которая освещала в том числе коррупционные преступления, изнасиловали и убили на прошлой неделе.
Комментарии2
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nestor199 10 октября 2018 | 14:15
Как же???? Раскрыли? А где про участие Петрова и Васечкина?
ankir 10 октября 2018 | 14:18
как?странно, а где русский след?