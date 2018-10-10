В Мосгорсуде началось рассмотрение жалобы на приговор Захария Калашова, известного как «Шакро Молодой»

Так же слушается апелляция защиты Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».

Многочисленным адвокатам и публике — пришло около полусотни человек — пришлось ждать начала заседания более часа. Правда, прежнего ажиотажа среди СМИ уже нет. Самих Калашова и Кочуйкова доставили в суд, чтобы они могли лично принять участие в рассмотрении жалобы на приговор. Прежде их уже этапировали. Шакро и Итальянец были осуждены Никулинским судом столицы на длительные сроки по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей. Их и ещё более десятка подельников признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере, совершенном в составе группы. По версии обвинения, владелица ресторана Elements на Рочдельской улице Жанна Ким готовилась к открытию заведения и делала ремонт. Через полгода после начала работы над проектом дизайна, между Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой произошел конфликт. Речь шла о долге перед Мисиковой в 8 миллионов рублей. Та привлекла к решению проблемы своих авторитетных знакомых. В середине декабря того же года возле ресторана Elements на Рочдельской произошла перестрелка, в больницу с ранениями были доставлены пятеро мужчин, двое из которых впоследствии скончались. Было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева по статье «убийство двух или более лиц», на Кочуйкова — по статьям «вымогательство» и «хулиганство». Следствие считает, что именно Калашов организовал вымогательство. Вскоре после ареста Шакро Молодого в июле 2016 года были задержаны и заключены под стражу замруководителя ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

По данным газеты «Коммерсант» посредник в деле о взятке Шакро высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета Дмитрий Смычковский дал показания об этом одному из адвокатов и рассказал о ранее неизвестных деталях.