В Подмосковном Красногорске убили следователя МВД по особо важным делам
Об этом сообщила представитель главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Как уточняет телеканал Рен-ТВ, речь идет о Евгении Шишкиной – старшем следователе управления на транспорте МВД по Центральному округу. Отмечается, что в январе уже была совершена попытка покушения на следователя.
Комментарии1
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vilingrad 10 октября 2018 | 14:15
По особым можно- это же не Скрипаль какой-нибудь...