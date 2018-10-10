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14:06, 10 октября 2018

В Подмосковном Красногорске убили следователя МВД по особо важным делам

Об этом сообщила представитель главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как уточняет телеканал Рен-ТВ, речь идет о Евгении Шишкиной – старшем следователе управления на транспорте МВД по Центральному округу. Отмечается, что в январе уже была совершена попытка покушения на следователя.

Комментарии

1

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vilingrad 10 октября 2018 | 14:15

По особым можно- это же не Скрипаль какой-нибудь...

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