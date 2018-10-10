В Подмосковном Красногорске убили следователя МВД по особо важным делам

Об этом сообщила представитель главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как уточняет телеканал Рен-ТВ, речь идет о Евгении Шишкиной – старшем следователе управления на транспорте МВД по Центральному округу. Отмечается, что в январе уже была совершена попытка покушения на следователя.