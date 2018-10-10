Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести поправки в основной закон страны

Он опубликовал программную статью в «Российской газете». По словам Зорькина, изменения необходимы для исправления недостатков.

Критика со стороны Зорькина вполне обоснована, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал юрист, один из авторов конституции Виктор Шейнис.

«Я не знаю, в какой мере власть имущие готовы не только прислушаться, но реализовать те идеи, которые в общей форме выражены Валерием Зорькиным. Это направление развития мне представляется очень важным, а именно — превалирование исполнительной власти, нарушение принципа баланса властей, и взаимо-уравновешивание властей. Я думаю, что уместно было бы сказать, что судебная власть у нас совершенно неуравновешенна, а справедливая и взвешенная судебная система даже важнее некоторых процессуальных демократических норм», — отметил Шейнис.

Шейнис добавил, что считает общую мысль главы Конституционного суда правильной, однако, по мнению юриста, предложенные изменения нуждаются в уточнении.

Менять конституцию сейчас опасно, — считает политик Владимир Рыжков. Об этом он сказал в интервью «Эху».

«Сейчас изменение Конституции очень опасно. В сложившихся условиях может получиться так, что Конституция 1993 года и без того достаточно неудачная с точки зрения баланса властей, и с точки зрения того, что она отдает огромную власть в руки президента, может быть изменена в еще худшую, более авторитарную сторону», — сказал Рыжков.

По мнению политика, российское гражданское общество заинтересовано в том, чтобы не допустить изменения в Конституцию, которые бы ее сделали бы еще менее демократической, и сосредоточили бы еще большую власть в руках исполнительной власти.

«Это очень опасная затея. Мы понимаем, что Конституция имеет недостатки, мы понимаем, что основные недостатки связаны с тем, что нарушен баланс властей, слишком слабый парламент и парламентский контроль, нет практических гарантий для защиты прав и свобод граждан, нет гарантий для подлинного федерализма и местного самоуправления — она имеет серьезные недостатки. Но изменения Конституции сейчас могут сделать ситуацию еще хуже», — заключил Рыжков.

Рассуждения председателя Конституционного суда могут остаться только словами, — такое мнение в эфире «Эха» высказала политолог Екатерина Шульман.

Отметим, Владимир Путин после президентских выборов на вопрос о том, собирается ли он менять текст конституции в будущем сказал, что пока не планирует никаких реформ.