Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести поправки в основной закон страны
Он опубликовал программную статью в «Российской газете». По словам Зорькина, изменения необходимы для исправления недостатков.
Критика со стороны Зорькина вполне обоснована, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал юрист, один из авторов конституции Виктор Шейнис.
«Я не знаю, в какой мере власть имущие готовы не только прислушаться, но реализовать те идеи, которые в общей форме выражены Валерием Зорькиным. Это направление развития мне представляется очень важным, а именно — превалирование исполнительной власти, нарушение принципа баланса властей, и взаимо-уравновешивание властей. Я думаю, что уместно было бы сказать, что судебная власть у нас совершенно неуравновешенна, а справедливая и взвешенная судебная система даже важнее некоторых процессуальных демократических норм», — отметил Шейнис.
Шейнис добавил, что считает общую мысль главы Конституционного суда правильной, однако, по мнению юриста, предложенные изменения нуждаются в уточнении.
Менять конституцию сейчас опасно, — считает политик Владимир Рыжков. Об этом он сказал в интервью «Эху».
«Сейчас изменение Конституции очень опасно. В сложившихся условиях может получиться так, что Конституция 1993 года и без того достаточно неудачная с точки зрения баланса властей, и с точки зрения того, что она отдает огромную власть в руки президента, может быть изменена в еще худшую, более авторитарную сторону», — сказал Рыжков.
По мнению политика, российское гражданское общество заинтересовано в том, чтобы не допустить изменения в Конституцию, которые бы ее сделали бы еще менее демократической, и сосредоточили бы еще большую власть в руках исполнительной власти.
«Это очень опасная затея. Мы понимаем, что Конституция имеет недостатки, мы понимаем, что основные недостатки связаны с тем, что нарушен баланс властей, слишком слабый парламент и парламентский контроль, нет практических гарантий для защиты прав и свобод граждан, нет гарантий для подлинного федерализма и местного самоуправления — она имеет серьезные недостатки. Но изменения Конституции сейчас могут сделать ситуацию еще хуже», — заключил Рыжков.
Рассуждения председателя Конституционного суда могут остаться только словами, — такое мнение в эфире «Эха» высказала политолог Екатерина Шульман.
Отметим, Владимир Путин после президентских выборов на вопрос о том, собирается ли он менять текст конституции в будущем сказал, что пока не планирует никаких реформ.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 10 октября 2018 | 14:11
Если и стоит где ждать изменений, то всегда только в худшую сторону.
И в Конституции, наверное, еще больше полномочий президенту дадут и несменяемость его введут на неограниченное число сроков.
chapter_2 10 октября 2018 | 14:22
danko1: Не думаю, что В.Путина не устраивает действующая Конституция РФ. По этой конституции у него прав даже больше, чем было у самодержца Николая II.
pretender__ 10 октября 2018 | 14:16
«Я не знаю, в какой мере власть имущие готовы не только прислушаться,
но и реализовать те идеи, которые в общей форме выражены Валерием Зорькиным.
Это направление развития мне представляется очень важным, а именно — превалирование дибилов в исполнительной власти, нарушение принципа баланса дибилизма властей, и взаимо-уравновешивание общего дибилизма.
Я думаю, что уместно было бы сказать, что судебная власть у нас совершенно переполнена дибилами (достаточно вспомнить ветеринаршу-судью Хахулеву),
а справедливая и взвешенная судебная система даже поважнее некоторых процессуальных демократических норм», — отметил Шейнис.
-----------------
В общем согласен.
savbensmb 10 октября 2018 | 14:16
Даа. Ежели кто покажет мне, где в статье 81 Конституции РФ говорится о третьем и так далее разрешённым президентским срокам... Кто попробует?
abbc 10 октября 2018 | 14:17
Все видят недостатки и понимают косяк Конституции в сторону президента и наоборот слабого парламента.
А изменения вносить не хотят, потому что, по мнению Рыжкова, они могут сделать ситуацию еще хуже. Ох и клоун!
x_signal 10 октября 2018 | 14:19
Ну что, пожизненное президентство и передача власти наследнику?
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 14:20
Полностью согласен с тем, что "критика со стороны Зорькина вполне обоснована".
Называть московского царя российским президентом - это антидуховное русофобство же!