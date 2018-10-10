Тверской суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал особняк в Староконюшенном переулке в центре Москвы

Тверской суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал особняк и земельный участок в Староконюшенном переулке в центре Москвы. Собственник имущества — зерновая компания «Настюша», руководитель группы Игорь Пинкевич обвиняется в хищении средств дольщиков. Арестованное имущество оценивается в полмиллиарда рублей, — сообщает ТАСС.